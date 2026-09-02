02.09.2026 | 10:38

Кандев: Дразня се на задкулисни договори (видео)

Застанах до Гюров за модерна България, заяви десният кандидат за вицепрезидент

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев се обърна към избирателите с официално видеопослание, в което заяви „Добре дошли в щаба“.

Изявлението идва само ден след като той и кандидатът за президент Андрей Гюров обявиха официално своята обща кандидатура за предстоящите президентски избори в страната.

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев обясни мотивите си да се включи в президентската надпревара и да застане до своя партньор в кампанията Андрей Гюров.

По думите му Гюров предлага ясен проект за модерна и богата България, която стъпва здраво на традициите, но същевременно знае как да използва съвременните световни достижения.

Кандев допълни, че решението му е продиктувано и от факта, че кандидатът за президент притежава голямо сърце, което за него е напълно достатъчен аргумент.

По отношение на личния си принос в кампанията и бъдещото управление Кандев подчерта, че ще помага с целия си натрупан опит и знания в сферата на сигурността.

Той отбеляза, че знае отлично как решенията, взети в политическите кабинети, се прилагат на терен и как бързо в живота си проличава дали една политика работи или се заобикаля.

Кандидатът за вицепрезидент заяви, че е възпитан да спазва и да внимава за закона, както и винаги да казва това, което мисли. Той изтъкна, че при него няма втори план, тъй като през целия си живот е бил деполитизиран, и именно поради тази причина най-много се дразни на задкулисни договори.