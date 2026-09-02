02.09.2026 | 23:00

Питаме министър Демерджиев – какво има в чантата на Свинята?

Той ползвал правителствения ВИП без контрол на багажа.

В МОМЕНТА!

На летище „Васил Левски“ София – едно прасе прелита над главите на българските граждани.

Делян Пеевски заминава с охрана и обемисти кожена чанта с полет на Turkish Airlines с 50 минути закъснение София – Истанбул.

Източници на БОЕЦ от летището в този момент ни информират, че е ползвал правителствения ВИП без контрол на багажа.

За Дубай има директни полети и е интересно какво прави Шиши в Турция? Според нас целува ердогански задници за здраве и дълголетие.

И един въпрос към министър Демерджиев – Какво има в чантата на Пеевски? И подсказваме – вътре не са прашките на Конституционният съдия, друго има!

Чантата Bottega Veneta (44 см височина × 32 см ширина × 16 см дълбочина) е около 22.5 литра и е запълнена на две трети. Това е обема на около 2 милиона евро в банкноти по 200 евро. Като теглото им е заедно с чантата около 13 килограма.

Та, пак питаме министър Демерджиев – какво има в чантата на Свинята?

БОЕЦ