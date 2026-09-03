03.09.2026 | 11:13

Зловещо убийство: Откриха 55-годишен мъртъв в дома му, задържан е мъж

Първоначалните данни сочат прободна рана в гръдния кош и тежка кръвозагуба

55-годишен мъж е открит мъртъв в дома си във видинското село Иново, а часове след началото на разследването полицията е задържала 54-годишен мъж във връзка със случая. Сигналът е подаден на 2 септември малко след 10 часа, след което към адреса са насочени екипи на полицията и Спешна помощ. При пристигането им мъжът вече е бил починал, а по първоначални данни тялото е било в процес на разлагане. По случая е образувано досъдебно производство.

На мястото е извършен оглед от криминалисти, които са установили самоличността на починалия и са започнали действия за изясняване на последните му контакти. Според първоначална информация по тялото е установено нараняване в областта на гръдния кош. Данните към този момент сочат, че смъртта е настъпила вследствие на сериозна кръвозагуба, но окончателната причина следва да бъде установена със съдебномедицинска експертиза. Не е съобщено колко време е минало между фаталното нараняване и откриването на мъжа.

Работата на криминалистите е довела до 54-годишен мъж, който е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. На този етап не се съобщава каква е връзката му с жертвата и какви доказателства са насочили разследващите към него. Не е обявен и предполагаем мотив за престъплението. Предстои прокуратурата да прецени дали събраните материали са достатъчни за привличането му като обвиняем и за по-дълго задържане.

Състоянието на тялото усложнява част от първоначалната работа на разследващите, тъй като точният момент на смъртта трябва да бъде определен чрез експертни изследвания. Подобен казус имаше през юни и по Южното Черноморие, когато Флагман.бг съобщи за открито разложено тяло на жена в района на Елените. И при онзи случай първоначалният оглед не даде категоричен отговор за причината за смъртта и бяха назначени допълнителни експертизи. При случая в Иново обаче полицията вече работи с конкретен задържан.

Разследващите трябва да изяснят кога е нанесено фаталното нараняване, с какво оръжие и при какви обстоятелства се е стигнало до него. Ще се проверяват показания на хора от обкръжението на починалия, както и всички следи, открити в жилището. Към момента няма официално съобщение дали предполагаемото оръжие е намерено. Не е оповестено и дали задържаният е дал обяснения пред разследващите.

Само преди няколко седмици гръмна новината за друго разследване за убийство, при което заподозрян беше задържан непосредствено след откриването на жертвата. При подобни престъпления първите часове са решаващи за събирането на следи и проверката на свидетелски версии. В Иново оперативните действия са започнали веднага след сигнала и са довели до ареста на 54-годишния мъж още в началния етап. Това не установява неговата вина, която подлежи на доказване по реда на наказателното производство.

Предстоят аутопсия и експертизи, които трябва да дадат по-точна картина за начина и времето на настъпване на смъртта. Резултатите ще бъдат съпоставени със събраните при огледа веществени доказателства и с показанията на свидетелите. Ако прокуратурата намери достатъчно основания, тя ще определи следващите процесуални действия спрямо задържания. Разследването на смъртта на 55-годишния жител на Иново продължава.