21.04.2026 | 12:47

Нова драма в БСП: Гуцанов поиска оставката на Зарков

Членът на Изпълнителното бюро и на Националния съвет на БСП обвини лидера на партията в еднолично управление

Членът на Изпълнителното бюро и на Националния съвет на БСП Борислав Гуцанов призова лидера на партията Крум Зарков да подаде незабавно оставка, като го обвини в еднолично управление и взимане на грешни решения, довели до изпадането им от парламента. Това той направи с пост във Фейсбук в деня, в който се очаква председателят да събере Изпълнителното бюро на левицата.

По думите на бившия социален министър 135-годишната партия „не просто беше оставена на произвола на съдбата, тя беше съкрушена, съсипана, употребена и обезличена“.

Сред причините за това той изрежда „пречупения гръбнак на цели партийни организации, които силово бяха подчинени на едноличната воля на новото ръководство„, непознати лица в изборните листи, подменени послания, които нямат нищо общо със социалистите и със социалистическата партия и идея.

Според Гуцанов всичко това е било направено от новоизбрания председател Крум Зарков, който по думите му „взима решенията за партията от наше име и, разбира се, за наша сметка“.

„Изгонихме от листите убедени социалисти и другари, а други, които бяха част от кабинета „Желязков“ приласкахме и сложихме на предни позиции“, добавя той.

„Днес сме на ръба на бездната„, подчерта висшият социалист и добави: „Под 100 хиляди гласа или унизителните 3 процента. Под резултата на няколко партии – еднодневки. Под линията на уважение, която българите и социалистите винаги са ни засвидетелствали“.

Борислав Гуцанов добавя, че „единственото, за което ръководството намери време в тази кратка и бездарна кампания, беше да изтегли кредити и да заложи нашето общо имущество. С ясното съзнание, че не може да изплати тези дългове, защото се явихме като коалиция и оставаме дори без държавна субсидия„.

„Време е да спасим нашата партия. Нашата БСП. Затова – оставка веднага! И конгрес! И моля ви, тръгнете си от Позитано 20 веднага“, призова той лидера й Крум Зарков.

Председателят на БСП събира днес тясното ръководство на партията – Изпълнителното бюро. Още в изборната нощ той обяви, че ще поеме отговорност за резултатите, макар тогава те да не бяха известни.

44-годишният Зарков оглави левицата на 8 февруари 2026г., след като предшественика му Атанас Зафиров подаде оставка под натиск от партията. Той беше избран на конгрес в конкуренция с Борислав Гуцанов и Руси Статков, като Зарков събра 416 гласа, Гуцанов – 302, а Статков – 3 гласа.