„Прогресивна България“: Сарафов да се маха от Съдебната палата

Бъдещият вътрешен министър Иван Демерджиев от „Прогесивна България“ подгони и.ф. главния прокурор, като директно му каза да се маха. „Обръщам се най-настоятелно към Борислав Сарафов и го призовам да прояви дори минимална доблест и да престане да носи негативи на цялата българска прокуратура, узурпирайки пост, който отдавна не заема! Всеки ден, в който го прави, нанася непоправими щети по авторитета на съдебната система“, отсече той.
Демерджиев отправи призива си през фейсбук. Ето какво написа той:
За да сме юристи, не трябва да забравяме, че правото е изкуство на доброто и справедливото! Истинският правник не може да търпи беззаконието, особено, когато то се демонстрира на най-високите нива в съдебната система! Той не се примирява с такова положение, не се оправдава с чуждото бездействие, а търси начин да прекрати беззаконието и да върне справедливостта!
Като юрист ясно съм показал на постовете, които съм заемал, че имам огромно уважение към закона и никога не съм си позволявал да го прекрачвам, дори воден от добри намерения! Правото обаче не търпи беззаконието и винаги има механизми, с които да го преодолее! Ако някой не ги познава, проблемът е негов!
Използвам случая да се обърна най-настоятелно към Борислав Сарафов и да го призова да прояви дори минимална доблест и да престане да носи негативи на цялата българска прокуратура, узурпирайки пост, който отдавна не заема! Всеки ден, в който го прави, нанася непоправими щети по авторитета на съдебната система в страната и руши и без това критично ниското доверие в нея! Същото се отнася и за действията на част от подопечните му прокурори, насочени срещу висши служители на МВР! В една правова държава, подобни действия са нетърпими!“
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране