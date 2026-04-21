21.04.2026 | 12:51

„Прогресивна България“: Сарафов да се маха от Съдебната палата

Иван Демерджиев го призова да прояви минимална доблест и да спре да носи негативи на цялата прокуратура, узурпирайки пост, който отдавна не заема

Бъдещият вътрешен министър Иван Демерджиев от „Прогесивна България“ подгони и.ф. главния прокурор, като директно му каза да се маха. „Обръщам се най-настоятелно към Борислав Сарафов и го призовам да прояви дори минимална доблест и да престане да носи негативи на цялата българска прокуратура, узурпирайки пост, който отдавна не заема! Всеки ден, в който го прави, нанася непоправими щети по авторитета на съдебната система“, отсече той.

Демерджиев отправи призива си през фейсбук. Ето какво написа той:

За да сме юристи, не трябва да забравяме, че правото е изкуство на доброто и справедливото! Истинският правник не може да търпи беззаконието, особено, когато то се демонстрира на най-високите нива в съдебната система! Той не се примирява с такова положение, не се оправдава с чуждото бездействие, а търси начин да прекрати беззаконието и да върне справедливостта!

Като юрист ясно съм показал на постовете, които съм заемал, че имам огромно уважение към закона и никога не съм си позволявал да го прекрачвам, дори воден от добри намерения! Правото обаче не търпи беззаконието и винаги има механизми, с които да го преодолее! Ако някой не ги познава, проблемът е негов!

Използвам случая да се обърна най-настоятелно към Борислав Сарафов и да го призова да прояви дори минимална доблест и да престане да носи негативи на цялата българска прокуратура, узурпирайки пост, който отдавна не заема! Всеки ден, в който го прави, нанася непоправими щети по авторитета на съдебната система в страната и руши и без това критично ниското доверие в нея! Същото се отнася и за действията на част от подопечните му прокурори, насочени срещу висши служители на МВР! В една правова държава, подобни действия са нетърпими!“