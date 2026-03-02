02.03.2026 | 11:41

Нова нишка за „Петрохан“: Хората на Иво Лама са били активисти на „Антифа“

Опасността да бъдат екстрадирани в САЩ е една от версиите за груповото самоубийство и двете убийства

Ивайло Калушев (известен като Иво Лама) и неговата група са били активисти (или поне прекалено обвързани) в българското крило на „Антифа“, става ясно от разследването до момента, съобщи „Флагман“.

Това е ултра ляво световно терористично движение, занимаващо се с погроми и убийства. Сборният им пункт е бил на бул. „Тотлебен“ №34 в София. Това е и своеобразната неформална централа на местната ядка на „Антифа“. Макар и приличащо на изоставено мазе, там са се провеждали събирания и школи за деца на 13–16 години – любимата възраст на антифарите по света. В момента се изяснява дали дечицата са били психически обработвани и инфилтрирани за бъдещите цели на терористите.

Едно от заниманията, което разследващите свързват пряко с този адрес, е т. нар. „Школа за приключения Роук“. Тя се саморекламира като „първата и най-елитна детска школа в България, основана през 1992г.“. Във визитката им пише, че се занимават също с „музикални събития, протестни и креативни активности“. За своя основна снимка във фейсбук „Роук“ са си избрали нежно момченце.

Към „Антифа“ родните разследващи са били насочени от колегите си в САЩ далеч преди груповото самоубийство в „Петрохан“ и драмата на връх Околчица. Вероятно изтичане на информация към сектата на Иво Лама е една от възможните версии за взетото от тях бързо решение да приключат със себе си. Подобно разследване, от което САЩ имат интерес, с голяма вероятност би довело до екстрадирането им в Америка, което за групата е било немислимо.

Групово забавление на антифари в централата на „Тотлебен“. Надписът отзад е красноречив.

В момента „Антифа“ представлява особен интерес за американските власти и те притискат всячески съюзниците си да забранят местните клетки на организацията в своите страни. В Западна Европа, където на власт все още са либерал-глобалистки правителства, до известна степен симпатизиращи и възползващи се от „Антифа“, това не се случва. България обаче в момента изживява ренесанс в дружеските си отношения със САЩ и взима присърце всяко указание от Вашингтон. САЩ официално обявиха „Антифа“ за терористична организация на 22 септември 2025 г. Това стана чрез изпълнителна заповед, подписана от президента Доналд Тръмп.

Адресът на „Тотлебен“ е подбран много удачно. Той се намира хем в сърцето на София, недалеч от „Пирогов“, хем и в съседство със сгради, където военното разузнаване извършва оперативна дейност. Под носа им антифарите са се занимавали с основната си дейност, която цели премахването на държавите и формално установяване на безвластие, но едновременно с това – създаването на единно революционно правителство в целия свят. Идеологически това доближава „Антифа“ до троцкизма, но и до крайните проявления на днешната либерал-глобалистка идеология, която се стреми към същото.

Акция на „Антифа“ в София. Името на организацията идва от „антифашизъм“, но под тази маска по света те самите се занимават с типичните за фашизма насилие и убийства.

„Антифа“ не е централизирана организация. Тя до голяма степен следва принципите на анархистите в миналото: децентрализирано движение с неокомунистическа идеология. Това прави преследването им по-трудно, отколкото срещу ясно изградена структура. В мотивите си Доналд Тръмп посочи, че „Антифа“ се занимава със систематично политическо насилие, анархизъм и опити за подкопаване на държавната власт. Там пише, че антифарите призовават за сваляне на правителството на САЩ. Движението се обвинява и в набиране, обучение и радикализиране на млади американци за участие в насилие, убийства и потискане на законната политическа дейност.

„Антифа“ използва сложни методи за прикриване на идентичността на участниците: скриване на финансирането и операции, маскирани като природни, образователни и скаутски, за да избегнат разследвания от правоприлагащите органи. Антифарите извършват и поръчкови убийства, което може да е обяснението за огромния арсенал, който хората на Калушев са съхранявали в „Петрохан“.

Нежно момченце са си избрали за основен образ в своята страница във фейсбук Школата за прлиключения Роук.

Американските разследващи смятат, че убиецът на консервативния активист Чарли Кърк пред септември 2025 година също е активист на „Антифа“. „Антифа“ уби преди две седмици в Лион, Франция, 23-годишният консервативен активист Куентин Деранк. Френските власти арестуваха 11 активисти на „Антифа“ сред които и парламентарен асистент на крайнолявата партия на Жан-Люк Меланшон „Непокорна Франция“. Въпреки че САЩ призоваха френските власти незабавно да забранят „Антифа“, разследващите там продължават да третират случая като криминален, а не акт на политически тероризъм.