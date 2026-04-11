Нова тв боядисаха „яйца от жираф“ и станаха вайръл в социалните мрежи

В зоопарка в Бургас боядисаха великденски яйца от над 40 вида птици, съобщи Нова ТВ. Сред тях имало от „бухЪл“ и „жираф“, предаде екипът на телевизията.
И ако грешно изписаният бухал можеше да мине между капките, то аудиторията реагира с бурен смях на боядисаните „яйца от жираф“.
Веднага се намериха шегаджии, които с помощта на изкуствен интелект илюстрираха какво си представят в „Нова“, когато стане дума за размножаването на жирафите.
Грешката стана вайръл и в социалните мрежи, където беше разпространена и от доскорошния културен министър Мариан Бачев.
„Хайде, бухЪл… нали… Но яйца от жираф… Но щом е казано/написано по телевизията, няма нужда от fact check!“, шегува се той.
Под поста други хора отговарят, че без яйцата от язовец изобщо не се хващат да боядисват.
В коментари във Фейсбук потребители търсят обяснения как въобще е възможна появата на подобен надпис. Сред възможните предположения е, че вероятно журналистите не са знаели, че „жерав“ и „жираф“ са различни животни.
Други дадоха идея, че яйцата може да са били от мъжки жираф, който след процедурата вече няма да може да бъде баща.
Някои хора си припомниха и стара класика на медията с „подрисването“ на Търновската конституция.
