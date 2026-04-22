Опитва ли Пеевски да се договори с победителите в изборите?

Иван Демерджиев, който даде ултиматум на временно изпълнявалият длъжността главен прокурор да си подаде оставката, коментира, че падането на Сарафов ще разколебаване кликата, осигурявала комфорт на някои политици

Бившият правосъден и ексвътрешен министър Иван Демерджиев разпръсна в ефира на бТВ мълвата, че лидерът на ДПС „Ново начало“ Делян Пеевски се опитва да се договори с победителите в изборите от „Прогресивна България“.

„Ясно е, че единствената институция, която не успя да превземе този човек, е президентската в лицето на президента Румен Радев. Нищо не се е променило. Днес говорих с генерала. Знаем, че българските граждани имат нужда от справедливост. Най-сетне трябва политиците да започнат да отговарят за това, което правеха през последните години, за отклонените средства, за огромните мащаби на корупцията, довела до бедност стотици хиляди хора“, подчерта юристът, който се очаква да заеме висок пост в бъдещото правителство.

Той коментира защо, след като поиска оставката на Борислав Сарафов временно изпълнявалият до днес длъжността главен прокурор най-после се оттегли, а водещата Цветанка Ризова припомни думите му от преди няколко дни, когато отново в предаването „Лице в лице“ каза, че ако правосъдният министър не разпореди на охраната да извади узурпатора от кабинета, ще го изгони, когато новото правителство поеме управлението на страната.

Според лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов пък Сарафов трябва да бъде арестуван, защото не може един човек толкова дълго време да стои в кабинета на главния прокурор, узурпирайки го, като се представя за нещо, което не е.

„Оттеглянето на временно изпълнявалият длъжността главен прокурор е изключително закъсняло. Законът го „оттегли“ много отдавна, още преди месеци. Оставането му на поста не беше нужно на никого, освен на Пеевски и Борисов. Обслужи техните интереси, но разруши и малкото останало доверие в прокуратурата“, коментира Демерджиев.

„Поисках му днес оставката, защото днес имаше заседание на Прокурорската колегия и понеже това положение е нетърпимо, беше крайно време да се оттегли. Ако можеш, щях да я поискам и по-рано“, добави той, а Цветанка Ризова припомни думите на Сарафов, че отдавна обмислял да си подаде оставка.

От много време ще е било, след като законовият срок е изтекъл преди месеци, коментира гостът в студиото. Уплашил се е от вас, каза пък водещата.

„Не може някой да стои в кабинета на главния прокурор, без да е такъв и цялата държава да си затваря очите месеци наред, а после да говорим за право, за справедливостта и отделния човек, който отишъл да я търси в прокуратурата или в съда. При такава несправедливост, която се навира пред лицето на цялото общество да се търси индивидуална за някой е невъзможно. Затова показахме, че това повече не може да бъде търпяно и ще бъде прекратено с всички законови средства“, заяви юристът от екипа на Румен Радев.

„Сарафов много успешно играеше ролята на щит, на инструмент, с който се прекъсваха процесите в зародиш, когато трябваше да се пазят Пеевски, Борисов и хората около тях. Затова след неговото падане очаквам разколебаване в тази клика, която осигуряваше комфорт на тези хора. Вярвам, че това ще позволи на останалите прокурори да повяряват, че е възможен друг модел и условия, в които да работят професионално и съобразно закона“, подчерта той.

„Много е важно хората в прокуратурата да разберат, че примерът на Сарафов не бива да се следва. Не трябва да се опитват да се прегрупират за пореден път и да оцелеят с този модел, защото той не е приемлив нито за гражданите, които излязоха по площадите, нито за болшинството от българите“, коментира бившият министър.

„Бойко Борисов явно не осъзнава, че е възможно да има друг модел, различен от този, който изградиха с Пеевски. Нямаме намерение да възприемаме нищо от техния. Ясно разбрахме какво искат българските граждани и сме мотивирани да го направим – да спрем корупцията, да осигурим справедливост, законност, сигурност, спокойствие в битността на хората“, добави той.

Според него служебният кабинет много бързо трябва да предприеме действия за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като броени дни остават до крайните срокове. Ще направим всичко възможно това плащане да бъде спасено, каза още Демерджиев.