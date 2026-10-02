02.10.2026 | 12:53

Опозицията е наивна, глупава и виновна за високите цени, обяви Радев

Премиерът хвърли отговорността за инфлацията върху еврозоната, макар че министрите му го отричат

Премиерът Румен Радев обяви опозицията си в парламента за „наивна, глупава и виновна за високите цени“ по време на парламентарния контрол в петък. Радев обвини опозицията от „Продължаваме промяната“, че се е прегърнала с олигархията в миналото и не желае те да му дават уроци как да се бори с олигархията.

Повов за думите на Радев беше изказване и въпрос на депутата от ПП Венко Сабрутев, който сериозно разкритикува управляващите и ги упрекна за по-ниската работна заплата, намаляването на отпуската за служителите на непълен работен ден, по-голямата осигурителна тежест и листата на таван на лихвите на бързите кредити.

Сабрутев нарече Радев „една голяма лъжа“ и заяви, че „кошницата с грижа“ се е оказала „кошница за олигархията“.

„Битката с олигархията я водим и ще я водим. Но битката с вашата глупост и наивност много трудно ще я водим“, каза Радев.

„Вие бяхте тези, които денонощно рекламирахте и популяризирахте еврото, давахте клетви, че цените дори ще паднат. Къде е вашият златен дъжд от инвестиции. Защо не се борихте, когато цените тръгнаха стремглаво нагоре от вашата наивност“, продължи премиерът.

Той заяви, че се чуди как хора, претендиращи за „интелектуално превъзходство нямат елементарна логическа мисъл и не знаят какво се случва в други държави в Европа“ като Хърватия.

Изказването на беше окуражено с бурни ръкопляскания от депутатите от „Прогресивна България“.

В реплика Сабрутев припомни, че преди дни вицепремиерът Гълъб Донев е заявил, че високите цени и инфлацията не са заради еврозоната.

„Г-н Радев ли лъже или г-н Гълъб Донев е неадекватен финансов министър?“, попита депутатът. Той припомни още, че вицепремиерът Атанас Пеканов също неведнъж е отричал еврозоната да е виновна за по-високите цени. Сабрутев заяви, че Радев лъже българските граждани и им е донесъл рекордно високи цени, за което ще плати цената, когато гражданите излязат на площада.

Радев, от своя страна, обяви, че е обещал да овладее ръста на цените, за които опозицията била отговорна, а не да ги намалява.

„Вие ни докарахте дотук, вие докарахте тази огромна инфлация“, каза той.

Премиерът заяви, че битката с олигархията е трудна и трябва да се води с подставените ѝ лица.

„Не директно като вас да арестуваме политически лидери, а после да ги изпираме и да пазим имунитетите им. За вас тя стана по-добра, вие я легитимирахте“, каза премиерът, напомняйки за „сглобката“ между ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС.

„Тук уроци по олигархия как да я борим не ни преподавайте“, приключи Радев.