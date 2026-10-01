01.10.2026 | 11:16

Листопадът продължава: И зам.-кметът по транспорта на София подаде оставка

Лично кметът Васил Терзиев поема временно ръководството на ресора на Виктор Чаушев

Още един зам.-кмет на Столична община напуска екипа на Васил Терзиев. Това е досегашният зам.-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев. От разпространеното днес съобщение на Столична община не стават ясни мотиви за решението.

Вчера общината съобщи, че Емилиян Георгиев ще поеме ръководството на направление „Обществено строителство“ в Столична община на мястото на Никола Лютов. От „Спаси София“ бързо изчислиха, че Лютов е 12-ият зам.-кмет, който напуска Столична община в мандата на Терзиев.

До назначаването на нов заместник-кмет Васил Терзиев ще ръководи временно направление „Транспорт и градска мобилност“.

„Транспортът е един от най-сложните и динамични ресори в общината и голяма част от свършеното в него не се вижда веднага. Подготвихме важни инвестиции в градския транспорт, привлякохме европейски средства и направихме сериозна крачка към това велосипедният транспорт да има постоянно място в планирането на града – с велокоординатор, конкретна програма и проекти, които вече включват велосипедната инфраструктура като своя естествена част“, коментира Терзиев.