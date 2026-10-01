01.10.2026 | 14:33

Куриоз! Осъдена на смърт в САЩ оцеля след две смъртоносни инжекции

Върховният съд отхвърля опитите за спиране на екзекуцията

Осъдена на смърт затворничка от щата Тенеси, оцеля след две дози смъртоносна инжекция, съобщи Би Би Си.

Екзекуцията на 50-годишната Криста Пайк в американския щат Тенеси не е приключила по план, след като сърцето ѝ продължило да бие след две инжекции с пентобарбитал. Правният екип на Пайк е подал извънредно искане за спиране на изпълнението на смъртната присъда, докато процедурата е била в ход.

„Г-жа Пайк е загубила съзнание и все още има пулс, а от нея се чува силно хъркане“, се посочва в документа.

Един от адвокатите ѝ е заявил пред BBC, че Пайк „получава животоспасяващи мерки“ в болница, след като са ѝ били поставени две дози пентобарбитал.

Две инжекции и прекъсване на процедурата

Опитът за изпълнение на смъртната присъда е извършен в затвора с максимална сигурност „Ривърбенд“ в Нашвил около 20:00 часа местно време в сряда.

Според Асошиайтед Прес на Пайк са били приложени две дози от медикамента. Завесата в помещението за свидетели е била затваряна два пъти, а в даден момент представителите на медиите са били помолени да напуснат. Адвокатите на Пайк са заявили, че при процедурата са възникнали проблеми с достъпа до вените.

„Тази вечер щатът Тенеси отново не успя да изпълни законна екзекуция“, се казва в изявление на правния екип пред местен вестник.

Според адвокатите сред проблемите са били „труден достъп до вените, спукани вени, влошен пентобарбитал“ и липсата на спешна медицинска помощ при усложнения.

Щатът: Спазен е целият протокол

Департаментът на Тенеси защити действията на служителите по време на процедурата. „Следвана е всяка стъпка от законния, установен протокол за изпълнение на смъртни присъди в щата, одобрен от кабинета на главния прокурор“, заяви говорителката Доринда Картър.

По думите ѝ химикалът, използван при смъртоносната инжекция, е „ефективен“, а протоколът не позволява допълнителни процедури извън извършените по време на екзекуцията.

„Криста Пайк е транспортирана до медицинско заведение извън затвора“, каза Картър.

Окръжният съдия Клифдън Л. Кокър е издал решение, в което се отбелязва, че медицинският персонал е започнал да оказва помощ, поискана от адвокатите на Пайк.

Медицински експерт: Възможно е мозъчно увреждане

Д-р Джоел Зивот, професор в Медицинския факултет на университета „Емъри“, който е бил привлечен от защитата като медицински експерт, смята, че Пайк вероятно не е достигнала достатъчна концентрация на пентобарбитала в кръвта, за да настъпи спиране на дишането и сърдечна недостатъчност.

„Напълно възможно е в резултат на забавянето на началото на реанимацията тя да получи мозъчно увреждане“, казва Зивот в имейл, цитиран от Би Би Си.

Върховният съд отхвърля опитите за спиране на екзекуцията

Екзекуцията е извършена след няколко съдебни опита в последния момент да бъде спряна.

Върховният съд на САЩ е отхвърлил два отделни опита за блокиране на смъртоносната инжекция.

По-рано в сряда по-ниска съдебна инстанция е постановила временно спиране на екзекуцията, като е посочила, че се нуждае от повече време, за да разгледа аргументите по делото. По-късно Върховният съд е отменил това решение.

Върховният съд е отхвърлил и жалба на адвокатите на Пайк, според които съдебните заседатели не са получили възможност да разгледат смекчаващи обстоятелства, свързани с документираната история на сексуално насилие над нея като дете.

Защитата е заявила, че години наред щатът Тенеси е твърдял пред съда, че Пайк е излъгала за преживяното сексуално насилие. При скорошно съдебно заседание относно начина на изпълнение на смъртната присъда обаче щатът е заявил, че не оспорва, че тя е била подложена на сексуално насилие и изнасилване.

Защо Пайк е осъдена на смърт

Криста Пайк е осъдена на смърт през 1996 г. за убийството на 19-годишната Колийн Слемър.

През 1995 г., когато Пайк е била на 18 години, тя и тогавашният ѝ приятел Тадарил Шип са пребили, измъчвали и убили Слемър. Тримата са се познавали от лагер за професионално обучение за проблемни тийнейджъри.

Преди убийството Пайк е обвинила Слемър, че я е обидила и се е опитала да отнеме тогавашния ѝ приятел.

Двама други участници в лагера по-късно са свидетелствали, че Пайк се е хвалила с убийството както преди, така и след извършването му, и им е показала парче от черепа на жертвата.

Убийството предизвиква силен медиен интерес в Ноксвил. По тялото на Слемър е бил издълбан обърнат пентаграм – символ, който се свързва със сатанински групи. Пайк отрича да е издълбала символа.

Пайк поиска помилване

Тази седмица губернаторът на Тенеси е отхвърлил молбата за помилване на Пайк, която е единствената жена в щата, намираща се в списъка на осъдените на смърт.

В молбата си тя заявява, че е възнамерявала да пребие Слемър, но не и да я убие.

„Бях психично болна 18-годишна хлапачка“, казва Пайк в свое изявление. По думите ѝ са били необходими години, за да осъзнае тежестта на извършеното и колко много хора е засегнала.

„Отнех живота на нечие дете, сестра, приятелка. Сега ме побиват тръпки, когато си помисля, че съм била способна да извърша подобно престъпление“, заявява тя.

Майката на жертвата Мей Мартинес заяви, че е чакала десетилетия, за да види изпълнението на присъдата.

„Няма ден или минута, които да минат, без да мисля за Колийн. Празниците са най-тежки“, каза тя пред АП.

Мартинес и съпругът ѝ са пътували от Флорида до Тенеси, за да присъстват на екзекуцията, като средства за пътуването им са били събрани с помощта на организация.

Жените са около 1% от екзекутираните в САЩ

От 1976 г., когато Върховният съд на САЩ възстановява смъртното наказание, в страната са екзекутирани 18 жени и 1663 мъже.

Жените представляват около 1% от всички екзекутирани.