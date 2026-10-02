02.10.2026 | 9:36

Застреляният Филипов и килърът му са били заедно преди 2 седмици (видео)

От МВР обявиха, че разполагат с достатъчно доказателства срещу Славчо Мегеров като физически извършител, но разследването продължава и по линия за евентуални други замесени лица

Полицията не изключва версията, че зад убийството на Илиян Филипов може да стои поръчител. Криминалистите вече са убедени, че задържаният Славчо Мегеров – Мегера е физическият извършител.

Директорът на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов каза пред bTV, че са събрани множество доказателства, част от които вече са получили процесуална форма и са послужили на прокуратурата да повдигне обвинение за предумишлено убийство. Разследващите обаче продължават да работят по всички останали линии, включително дали Мегеров е действал сам или по поръчка.

„Не се изключва нито една възможна версия. След като вече имаме изградено вътрешно убеждение, че това е физическият извършител, останалите линии остават за работа“, заяви Костадинов. Към момента няма официално посочен поръчител и не са оповестени доказателства, че убийството е било възложено от трети човек. „Не се изключва нито една възможна версия. След като вече имаме изградено вътрешно убеждение, че това е физическият извършител, останалите линии остават за работа“, заяви Костадинов. Към момента няма официално посочен поръчител и не са оповестени доказателства, че убийството е било възложено от трети човек.

„Събрани са множество по обем и вид доказателства, които бяха облечени в процесуална форма и послужиха на прокуратурата да изгради своето убеждение, че това е физическият извършител на престъплението“, каза директорът на пловдивската полиция. Според bTV Мегеров присъства и на записи от видеокамери, които вече са приобщени към разследването.

Нов важен детайл е и последният известен контакт между Мегеров и Филипов. По данни на полицията двамата са се срещнали в Пловдив около две седмици преди убийството. „Дали това стои в основата и дали единствено това е в основата на извършеното престъпление, мисля, че е още прекалено рано да бъдем категорични. Следват се всички възможности“, заяви Костадинов. Няма данни Филипов да е подавал сигнали за заплахи срещу себе си.

Прокуратурата вече обяви, че работи по версия за личен мотив, свързан с неуредени финансови отношения между двамата. Филипов и Мегеров са се познавали от години и са имали бизнес отношения, като в определен период са били свързани и с едно и също дружество. Костадинов обаче подчерта, че не може да се твърди категорично, че финансовите отношения са единствената причина за убийството.

Разследването установява и още една връзка – жената, при която Филипов е отивал преди убийството, е познавала Славчо Мегеров. От МВР отказват да разкрият характера на отношенията между тях, тъй като тази информация е част от досъдебното производство. Жената беше разпитвана продължително, а разследващите възстановяват последните часове на Филипов и контактите му непосредствено преди стрелбата.

Все още не е ясно и дали е открито оръжието на убийството. Старши комисар Костадинов отказа да даде конкретен отговор и заяви единствено, че са назначени множество експертизи, като за част от тях вече има резултати.

МВР уточни и че широко разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка не е публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента, в който кадърът е започнал да се разпространява, предполагаемият физически извършител вече е бил установен от разследващите. Затова полицията предупреждава да не се правят изводи за самоличността на лица единствено по публикации в интернет.

Славчо Мегеров вече е обвинен за предумишлено убийство, а прокуратурата ще поиска постоянния му арест. Вътрешният министър Иван Демерджиев също заяви, че МВР няма съмнение, че е задържало физическия убиец. На този фон версията за евентуален поръчител се очертава като една от най-важните линии, по които разследването продължава.