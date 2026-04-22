22.04.2026 | 20:10

Оставят Георги Кандев като главен секретар на МВР

Служебният министър Емил Дечев вече събирал нещата си от кабинета, за да ги пренесе отново в съда

Георги Кандев има голям шанс да остане на поста главен секретар на МВР в бъдещото правителство на Румен Радев, при това като титуляр, съобшиха източници от „Прогресивна България“.

Служебният министър Емил Дечев вече събирал нещата си от кабинета, за да ги пренесе отново в Софийския градски съд, където е наказателен съдия. Кандев обаче е част от МВР повече от 25 години без прекъсване. Отговарял е за футболното хулиганство в националната полиция, бил е началник на КАТ в София-област, борил се е с трафика на хора в ГДБОП за кратко.

Най-високият пост, който е заемал, преди да стане главен секретар, е директор на ОДМВР-Благоевград. Тогава е назначен от Бойко Рашков като министър в служебния кабинет на Румен Радев и това не е случайно. Кандев изрично е посочен на Рашков от хора в екипа на президента. В МВР е публична тайна, че Георги Кандев и Пламен Узунов са близки както от работата си в полицията, така и от специализации в чужбина. След края на служебните кабинети на Радев Кандев беше сменен от поста на директор и изпратен като полицейско аташе в Сърбия и Черна гора. До февруари тази година, когато го върнаха на най-високия професионален пост в системата, макар и в служебен кабинет. Това отново се е случило с политически совалки, твърдят запознати.

Емил Дечев не е познавал лично Кандев преди това. Временният главен секретар още се ползва с доверието на хората около Румен Радев, а активността му по време на изборите и масовите акции срещу купуването на гласове помогнаха най-много на „Прогресивна България“ за убедителната победа. Освен това в МВР отчитат, че никога в най-новата история на страната не са имали толкова одобряван от обществото главен секретар като Кандев. Той стана звезда със суровата си холивудска визия и подкрепата за полицаите в осигуряването на честни избори. Освен това не изпускал нервите си и запазвал самообладание в най-напрегнатите ситуации.

В предишните служебни кабинети, назначавани от Радев, до главен секретар се издигна Петър Тодоров от Пловдив. Той също не криел амбициите си отново да заеме поста главен секретар в редовното правителство, интриганства „Филтър“. Тодоров обаче напусна системата на МВР и връщането му ще е по-трудно. Освен това е трети в листата на „Прогресивна България“ за Пловдив и със сигурност ще стане депутат. За него се обсъжда вариант да е един от зам.-министрите, за да освободи място за следващите в листата на коалицията.