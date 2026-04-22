22.04.2026 | 10:54

Сарафов подаде оставка

Внесена е в Прокурорската колегия на ВСС

Борислав Сарафов е оттеглил съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор. Това съобщи самият той с пространно изявление на сайта на прокуратурата. Тя ще бъде гласувана още днес. След това се очаква да бъде поискано съгласие от най-старшата му заместничка – Ваня Стефанова, да стане и.ф. за следващите 6 месеца. Ако го даде, колегията ще я гласува още днес.

Законът даваше право на Сарафов да остане на поста до 21 юли миналата година. Той обаче отказа да се оттегли от поста, а Прокурорската колегия упорито твърдеше, че той е в заварено положение, законът не важи за него и затова той може да си е изпълняващ функциите главен прокурор, докато е съгласен.

Колегията дори отхвърли, без да го разгледа, предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за определяне на нов и.ф. Междувременно той внесе предложение изобщо за дисциплинарно уволнение на Сарафов като магистрат.

Днешното обръщение на Сарафов е адресирано до всички прокурори, следователи и съдебни служители. В него няма и дума за законовите ограничения Сарафов да е на поста, нито пък за неизпълненото му обещание да бъдат разплетени мрежите за влияние в прокуратурата.

Той твърди, че поел отговорността да е и.ф. през юни 2023 г. „в изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда, белязана от напрежение, ерозия на общественото доверие и опити за въвличане на прокуратурата в процеси извън нейните конституционни функции“.

Според него, под управлението му, прокуратурата се стабилизирала и спечелила обществено доверие.

Твърди още, че решил да се оттегли преди време, но отложил оповестяването на това решение, „за да не допусна допълнителна дестабилизация на прокуратурата в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение“.

Сарафов смята, че през изминалите месеци прокуратурата е продължила да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск. А той станал обект „на целенасочена очерняща и компроматна кампания“, но продължавал да търпи и да изпълнява дълга си.

„Към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата – етап, основан на устойчивост и предвидимост“, пише още Сарафов.

„За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг“ завършва Сарафов. С оттеглянето си като изпълняващ функциите главен прокурор, той би трябвало да се върне като директор на Националната следствена служба (мандатът му там изтича през ноември 2027 г.), който е и зам.-главен прокурор.