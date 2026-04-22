22.04.2026 | 20:33

След Сарафов бързо и ВСС, а после и армията от чиновници на хранилка

Българите намаляха с 1,5 милиона души, но чиновниците се увеличиха двойно. А заплатите им - шесторно

ВСС. Снимка: Архив

Оставката на Сарафов трябва да е само началото. И целият Висш съдебен съвет с изтекъл мандат трябва да си ходи час по-скоро.

Не може да нямаме Национална детска болница, а да плащаме по 25 000 лева заплати на месец на членовете на ВСС за най-неефективното правосъдие в Европа. Да плащаме така щедро за неприкрито поддържане на крайно корумпирано статукво. То официализира вече дълги години системата от зависимости, която подхранва кръговете на Нотариуса и Пепи Еврото. За да мачкат по поръчка бизнеса и неудобните. Превръщайки правосъдието в България в частно. За да обслужва точно определени политико-икономически среди. Превръщайки ги в толкова мощни, за да изместят тотално в последното десетилетие дори криминалните организирани престъпни структури, превръщайки се в истинската мафия на държавата.

Този Висш съдебен съвет е срам. Много скъп срам за данъкоплатците. Но дано не последват само механични смени на „старите“ с „нови наши“. Крайно време е да се създаде ефективна система за реподбор, но и за граждански контрол. Защото още от времената на Филчев си казвахме – „Леле, колко са зле нещата, по-страшно не може да стане.“ А с финалната серия от главни прокурори строшихме всички антирекорди и затъвахме все по-дълбоко и по-дълбоко.

И дано с реформата в съдената система да започне и реформа в администрацията. Защото, не забравяйте, в последните 15 години българите намаляха с 1,5 милиона души, но чиновниците се увеличиха двойно. А заплатите им – шесторно. Калинки, братовчеди и заслужили партийци и артисти, повсеместно назначени на обилни хранилки. В резултат щедро платена некомпетентност, която активно пречи на бизнеса, вместо да помага, и спъва всичко смислено в държавата на всяка крачка. 150 хиляди партийно назначени чиновници. Или, както писах неотдавна: „Ние им плащаме, те ни съсипват живота и бизнеса“.

Докога?