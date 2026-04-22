22.04.2026 | 20:21

Петър Витанов става външен министър, ефектната Ирина Асиова поема културата

Гълъб Донев ще бъде председател на парламента

В коалицията на Румен Радев „Прогресивна България“, която спечели 131 мандата и ще управлява самостоятелно страната с комфортно парламентарно мнозинство, вече се обсъждат евентуалните бъдещи министри за следващия 4-годишен мандат. Сред най-оборотните имена са тези на досегашните хора от екипа на генерала в президентството, което той напусна преждевременно на 23 януари, за да влезе в активната политика и да участва на парламентарните избори със свой проект.

Най-сигурен за висок пост във властта е Гълъб Донев. Ако не бъде избран за шеф на парламента, бившият служебен премиер на Радев ще оглави Социалното министерство и ще стане вицепремиер. Донев има опит в това ведомство от времето, когато го заемаше в служебното правителство на Огнян Герджиков.

Най-вероятният втори вицепремиер ще бъде бившият евродепутат от БСП Петър Витанов, който ще стане и министър на външните работи на България. 43-годишният бивш социалист, когото Корнелия Нинова изключи от столетницата, е един от най-близките хора до Радев и неслучайно влезе в седемчленното ръководство на новосъздадената партия „Прогресивна България“. Витанов вече натрупа сериозен опит на международния терен. Беше ръководител на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, където беше член на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVY), както и заместващ член в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред (LIBE). През 2022 година става координатор в Комисията по транспорт и туризъм за Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите.

Две имена са оборотни за министър на финансите, но безспорният фаворит е водачът на листата в 24 МИР София Стефан Белчев. Той е утвърден експерт с 30-годишен професионален опит в областта на вътрешния одит и финансовия контрол в публичния сектор. През последните 20 години заема ключови управленски позиции в Министерството на финансите, включително заместник-министър и директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. До февруари ръководи Инспектората към Министерството на финансите. Във визитката му са стратегически позиции като председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие и член на УС на Държавен фонд „Земеделие“. Доктор е по икономика. Другият ас за ключова позиция във финансовото ведомство е Константин Проданов. Магистърът от Юридическия факултет на Софийския университет е завършил финанси в Япония, където 10 години работи в столицата Токио като финансов анализатор и трейдър в различни инвестиционни банки. После е част от екипа на президента Георги Първанов, както и председател на ПП АБВ. Проданов е част от екипа, разработил икономическата и финансовата програма на Румен Радев.

Александър Пулев е почти сигурният бъдещ икономически министър. Водачът на листата на „Прогресивна България“ в Стара Загора е магистър по бизнес администрация с фокус финанси от Оксфордския университет и бакалавър по информационни системи в Университета в Мейн, САЩ. Работил е във водещи международни финансови институции и компании като „Уникредит“, Европейската банка за възстановяване и развитие ЕY, City Group. Заместник-министър на транспорта и съобщенията в служебно правителство, назначено от президента Румен Радев, септември – декември 2021 г. Министър на иновациите и растежа в два поредни служебни кабинета от август 2022 г. до юни 2023 г.

Познато име ще се завърне на поста министър на регионалното развитие. Става дума за 62-годишния архитект Иван Шишков, който и в двата служебни кабинета на Гълъб Донев заемаше същия пост. Бил е главен архитект на Драгоман, на Банкя и на район „Триадица“ в столицата.

Другото познато име в кабинета е на министъра на земеделието. Това е Явор Гечев, който водеше листата на „Прогресивна България“ в Кюстендил. 47-годишният агроном вече беше министър на земеделието в кабинета на Гълъб Донев.

С най-големи шансове за министър на отбраната изглежда друг от най-близкото обкръжение на Румен Радев и негов бивш главен секретар в президентството – Димитър Стоянов. Връзката между двамата бивши военни е особено силна. Радев многократно е показвал, че за него Стоянов е особено специален човек, на когото може да се разчита във всякакви ситуации.

Волейболната звезда Владимир Николов ще оглави Министерството на младежта и спорта, към което не липсват и други апетити. Бащата на новите ни волейболни герои Алекс и Симеон Николови, които бяха в основата на спечелването на сребърните медали от последното световно първенство, направо помете конкуренцията на парламентарните избори като водач в пловдивската листа на „Прогресивна България“.

Най-ексцентричен изглежда изборът на ефектната Ирина Асиова – Диамант за министър на културата. Чаровната блондинка дълги години беше журналистка във водещ столичен всекидневник, а през последните години е изявен влогър и ютюбър. На последните избори съпругата на холивудския продуцент Моше Диамант бе в една от листите на „Прогресивна България“ в столицата.