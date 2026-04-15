15.04.2026 | 16:44

От ГЕРБ отричат да стоят зад блокирането с ТИР на тунел „Витиня“

Опитът за внушения от страна на служебния министър на вътрешните работи определяме като груба политическа спекулация, обявиха оттам

От ГЕРБ отхвърлиха намеците на вътрешния министър Емил Дечев, че може да стоят зад блокирането на тунела „Витиня“ от тир в празничния понеделник. Тази сутрин Емил Дечев коментира случая пред Nova, като избегна споменаването на партията на Бойко Борисов. Той обаче изнесе данни за собственика на фирмата на тира и така за медиите стана лесно да извършат проверка и да направят съответната връзка.

„ГЕРБ има над 100 000 официално регистрирани членове и хиляди симпатизанти в цялата страна. А на последните парламентарни избори за ГЕРБ са гласували над 642 000 избиратели.

Ето защо няма как да имаме отношение към бизнеса и работата им. Отхвърляме категорично твърдението за политическа провокация. А опитът за внушения от страна на служебния министър на вътрешните работи определяме като груба политическа спекулация.

Настояваме името на партията да не бъде замесвано в конкретния случай. Призоваваме компетентните правоохранителни и правораздавателни органи да си свършат работата по случая професионално и без внушения“.

Това заявиха от ГЕРБ.

Днес сутринта пред Нова ТВ Дечев заяви, че собственикът на тира, който блокира в понеделник магистрала „Хемус“ и запуши едната тръба на тунела „Витиня“, е бил политически активист. „Направихме проверка – собственик по търговския регистър е фирма „Драма транс 95″ и неин собственик е активист на политическа партия и е участвал в предходни избори като член на секционна избирателна комисия. Не мога да изключа това да е политическа провокация“, каза Дечев.

Според министъра целта на запушването на пътя може да е била „компрометиране на настоящото служебно правителство или компрометиране може би на определени политически сили, които пропагандата на определени партии свързват с това правителство“.

Дечев подчерта, че до камиона е имало пътна помощ, която е предложила да го изкара от тунела безплатно. Шофьорът обаче е отказал и е казал, че ще чака пътна помощ от град Кнежа, където е седалището на транспортната фирма, а това би отнело около два часа.

Справка в Търговския регистър показва, че собственик на фирма „Драма транс 95“ е Румен Драмалиев, който на парламентарните избори през 2013 година и на местните избори през 2015 година е бил упълномощен представител на ГЕРБ.

През 2013 година Цецка Цачева нарича Драмалиев „активист на ГЕРБ“ и разказва, че по време на предизборната кампания е бил нападнат и физически малтретиран.

Преди ден главният секретар на МВР Георги Кандев каза, че камионът е бил технически изправен и е могъл да се придвижи на собствен ход. Това било установено след следствен експеримент и обстойна техническа експертиза.

„Във връзка с инцидента от в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, при който тежкотоварен автомобил блокира движението и предизвика сериозни затруднения за хиляди граждани, ви информирам следното:

След проведен следствен експеримент и извършена обстойна техническа експертиза на превозното средство, е установено, че камионът е бил технически изправен и е могъл да се придвижи на собствен ход извън тунела.

Данните от проверката сочат, че не са налице обективни технически причини, които да са възпрепятствали водача да освободи пътното платно своевременно. Напротив – автомобилът е разполагал с необходимата функционалност да бъде изведен от тунела без външна намеса.

Подобни действия, независимо от мотивите зад тях, създават сериозен риск за безопасността на движението и водят до значителни обществени неудобства.

МВР ще подходи с нулева толерантност към този случай. Налице са данни, които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж, застрашил безопасността на гражданите и довел до сериозни обществени последици. Ще бъдат използвани всички законови механизми за пълното разкриване на обективната истина и за установяване на лицата, стоящи зад тези действия“.

Това написа Кандев във фейсбук.