Отглеждате келешчета, свикнали на охолство от малки, нечували думата „не“ и разглезени до степен на пълна отврат

Един ден животът ще ги блъсне като товарния влак. Но дотогава всички ще страдат заради тях и родителското малоумие

Понякога си мисля, че съвсем сте изтървали козите.

Правите „абитуриентски“ балове за завършване на детската градина на скъпоценното Ви детенце. Поръчвате им бални рокли, прически и професионален грим. Правите рождени дни и харчите пари колкото за две сватби и угаждате на акъла на детето си до степен на пълно малоумие и вманиачаване. Има деца, които имат по няколко тротинетки, колички, скъпи вещи на стойност колкото издръжката на нормално семейство за година. В частни детски градини и училища, че да не би на маминка синчето или щерката някой да му каже нещо накриво или да го стресират милото.

Угаждате им за всичко. Банани в морето, парашути в небето, влакчета на ужасите, гмуркане, летене със самолет с разни програми. Без дори да се замислите това нормално ли е за малки деца. Пресищате ги и един ден те няма да намират смисъла на живота в хубава книга, в приятели, в любов, а само в ново и ново задоволяване на егото.

Отглеждате келешчета. Свикнали на охолство от малки, нечували думата „не“, разглезени до степен на пълна отврат и социална неприемливост. И един ден тези деца ще пораснат. Не можете доживот да ги издържате и дундуркате. Ще станат кифли, кооито си осмислят живота с Дубай и МОЛ-а и последните пластични операции, или някой мачо, който ще се потроши с прескъпата си кола, която сте му купили.

На какво ги учите тези деца? А особено след като много деца не могат да си го позволят. Да бъдат сноби. Парвенюта. На това ги учите с безобразното си глезене. Когато някой им направи забележка, скачате да ги защитавате. Нахвърляте се срещу учители, лекари, хора, които им казват, че не постъпват правилно.

Още помня майката на онова пишлиме, което къртеше пътен знак в града и заплашваше жената, която го снима, как го защитаваше. А самата маминка с екстеншъните, дългите нокти /бе все се каня да запитам някоя от тези с дългите нокти как се справят с тоалетната, ама след това се размислям, че по-добре да не знам/, със златата, пластичните операции и ботокса дори не осъзнава какъв келеш безполезен е отгледала.

Точно безполезни келеши. Които един ден животът ще ги блъсне като товарния влак. Но дотогава всички ще страдат заради тях и родителското малоумие.