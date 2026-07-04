04.07.2026 | 20:43

Отказва ли се от футбола Лука Модрич

Най-вероятно ще играе още една година

Полузащитникът Лука Модрич иска да остане в Милан за още един сезон, съобщи „Гадзета дело спорт“. Представители на италианския клуб се свързват директно с играча и заявяват ясно, че разчитат на него за новия сезон. Това се случва след отпадането на Хурватия от Световното.

Страните са готови да подпишат ново споразумение. Телефонно обаждане от старши треньора Рубен Аморим, който подчерта важността на хърватина за проекта му, също е от решаващо значение. Окончателно решение все още не е взето, но 40-годишният футболист е склонен да приеме предложението на Милан. Договорът на Модрич с „червено-черните“ изтече на 30 юни. Той е с Милан от лятото на 2025 г.

Модрич участва на Световното първенство през 2026 г. като част от хърватския национален отбор, който загуби с 1:2 от Португалия на 1/16-финалите. Полузащитникът има сребърен и бронзов медал с Хърватия от Мондиали. Модрич е носител на Златна топка. С Реал Мадрид печели шест пъти ШЛ.

Считан е от много специалисти за най-класния футболист от Балканите за всички времена. На клубно ниво Модрич играе за много малко отбори. Динамо Загреб, Жрински Мостар, Интер З., Тотнъм, Реал и Милан. Заедно с Тони Кроос е неизменна част от центъра на полузащитата на „белите“ при поредицата от успехи в турнира на богатите.