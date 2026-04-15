15.04.2026 | 13:12

Петер Мадяр закрива новините на унгарската държавна телевизия

Новият премиер поиска оставката на президента на страната

Победителят на парламентарните изборите в Унгария – Петер Мадяр, заяви, че неговото неговото правителство ще спре излъчването на държавната медийна компания, ще приеме нов медиен закон, ще създаде нов медиен регулатор и ще гарантира свободата на медиите, след като кабинетът му поеме властта.

„Всеки унгарец заслужава една обществена медия, която говори истината“, каза лидерът на десноцентристката партия ТИСА в интервю за държавното радио „Кошут“.

По-късно пред държавната телевизия M1 той заяви директно: „Ще спрем новинарската програма на този канал. Това не е за мен, не търся отмъщение. Нашият народ заслужава новини, които отразяват истината. Да ме обвинява някой в нарушаване на закона в това отношение ще звучи като крадец, обвиняващ полицията“.

Мадяр изтъкна и друго по време на интервюто: „По този канал се говореше, че дори малките ми деца не говорят с мен, но всъщност децата ми живеят с мен“. А след като водещата го прекъсна, каза „Никой водещ в това студио никога не е смеел да прекъсва най-корумпирания и нечестен министър-председател на Унгария“, имайки предвид Виктор Орбан.

Мадяр направи и други шокиращи изказвания, като:

– Ще национализираме активите, дадени на бизнесмени и фондации по време на ерата на Виктор Орбан;

– 10% от MOL (петролна компания) и Gedeon Richter (фармацевтична компания) бяха прехвърлени безплатно на фондация Mathias Corvinus Collegium, която е близка до Орбан. Ще изкупим тези акции обратно;

– След 16 години управление на Орбан 400 000 унгарски деца живеят в дълбока бедност.

Призив за оставка на президента на Унгария

„В моите очи и в очите на народа, президентът Сульок вече не е президент на тази страна“, каза още Мадяр. След това той отиде на лична среща при президента Тамаш Шуйок.

На излизане той заяви, че новото Народно събрание ще бъде свикано в началото на май и добави, че директно е поискал оставката на Шуйок, но не влезе в повече подробности.

По думите му президентът е посочил, че учредителното заседание на парламента може да се проведе най-рано на 4 май след дългия уикенд около 1 май, но по-вероятните дати са 6 или 7 май.