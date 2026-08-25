25.08.2026 | 22:27

Почина Доли Партън

Кралицата на кънтри музиката ще бъде изпратена със скромна частна церемония само за близки роднини

Доли Партън почина на 80-годишна възраст след продължителни здравословни проблеми, съобщиха световните агенции. Родената в Тенеси певица заяви през декември м.г., че трябва да премине през „няколко процедури“ заради продължаващи „здравословни проблеми“. Тогава тя се отказа от редица планирани участия.

Изпълнителката на хита „9 to 5“ по-рано тази година беше принудена да пропусне и събитие в увеселителния парк Dollywood, след като беше диагностицирана с бъбречен камък, който й причинявал „много проблеми“.

Сестрата на Доли Партън – Фрида, призова феновете да се молят за нея заради опасения за здравословното ѝ състояние. Фрида публикува емоционално послание в интернет: „Бях подтикната да помоля всички по света, които я обичат, да се присъединят към мен в молитвите“.

Новината за кончината на една от най-разпознаваемите фигури в историята на кънтри музиката бе съобщена от нейния племенник Брин Сийвър с видео в Инстаграм. „Казвам се Брин Сийвър, син на Каси Партън, и днес представлявам семействата Партън и Оуенс, за да съобщя за смъртта на леля ми Доли Ребека Партън Дийн“, казва той, цитиран от People.

Сийвър разкрива, че самата Доли го е помолила още преди години именно той да направи това съобщение, когато моментът настъпи. В продължение на повече от две десетилетия Брин е бил и ръководител на охраната ѝ.

„За мен е чест – чест, примесена с огромна гордост и дълбока тъга. Но тъгата остава при нас, не при Доли. Доли живя в светлината и сега е в ръцете на Исус, със сигурност посрещната от Карл (съпругът на певицата, който почина миналата година – б.р.), родителите си и безброй други хора, които са я гледали и са копнеели да я срещнат на небето“, допълва племенникът ѝ.

Причината за смъртта на звездата към момента не е обявена. Според информацията, разпространена от семейството, Партън е починала в Нешвил. Семейството съобщи, че ще бъде организирана малка частна церемония само за близки роднини.

Тъжната новина идва само четири дни след като Партън говори пред списанието за здравословните проблеми, с които се е сблъсквала. Тя споделя, че състоянието ѝ се е влошило, след като през март 2025 г. губи съпруга си Карл Дийн, за когото се е грижила и заради когото дълго е оставяла собственото си здраве на заден план. Въпреки това Доли остава вярна на характерния си оптимизъм до последно. „Въпреки че още се лекувам, още работя! Познавате ме – както често съм казвала, намечтала съм се чак до ъгъла и все още имам толкова много неща, които искам да постигна, затова ще продължа да работя толкова дълго, колкото мога, за да видя как всичко оживява“, казва тя само дни преди да си отиде от този свят.

В своята кариера Доли Партън се превръща в една от най-емблематичните личности в шоубизнеса през втората половина на ХХ век. Тя е не само изпълнител, но и автор на песни, китарист, актриса, а също така и бизнесдама с усет. Изгражда и успешен увеселителен парк, наречен Dollywood, и развива широк кръг от благотворителни проекти. Почитатели и музикални критици я описват като „национално съкровище“. Партън често работи с по-млади изпълнители, сред които Бионсе и Сабрина Карпентър. Тя е и кръстница на Майли Сайръс.