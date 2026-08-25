25.08.2026 | 22:29

И Руди Гела се засили към президентството

Красимир Манов ще бъде неговият кандидат за вицепрезидент

Политическа партия „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) издига Радостин Василев – Руди Гела за кандидат за президент на предстоящите избори през октомври. Красимир Манов ще бъде неговият кандидат за вицепрезидент.

„Благодаря изключително много на Изпълнителния съвет за доверието. Това е най-голямата отговорност, която поемам като лидер на политическа партия и като човек, който милее за своята родина. Считам, че президентският пост трябва да е гласът на хората. Той трябва да е обединителят на нацията“, заяви Василев по време на видеообръщение на партията във Фейсбук.

„Нашата нация изстрада достатъчно лъжи. Целият ми политически път, а и не само политическият, е бил борба за истината. Тази истина, която много трудно се приема от хората, но която в крайна сметка ще направи голямата промяна в България“, допълни той.

Красимир Манов благодари на Василев за доверието.

„Искам да уверя българските граждани, че ако бъдем избрани за президент и вицепрезидент, в моето лице целият ми житейски опит и цялата ми експертиза, с която разполагам, ще бъдат използвани само в тяхна полза, така както е написано в българската Конституция“, каза Манов.

Радостин Петев Василев е роден на 1 януари 1985 г. в Плевен, се посочва в информация на сайта на МЕЧ. Завършва СОУ „Анастасия Димитрова“, випуск 2003. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Говори английски език. Василев е български адвокат и политик. Избран е за народен представител в XLV, XLVI и XLVII народно събрание от 15-и МИР – Плевен от листите на ИТН, „Продължаваме промяната“ и МЕЧ.

Председател е на правната комисия в XLV народно събрание. От 13 декември 2021 г. е министър на спорта, като поема поста от служебния министър Андрей Кузманов. На 2 август 2022 г. предава поста на Весела Лечева от служебния кабинет на Гълъб Донев. Радостин Василев се занимава с международно спортно право и допинг казуси. Консултирал е спортисти, спортни федерации и спортни клубове.

Красимир Цветков Манов е роден на 29 април 1964 г. в с. Чирен, според информация от сайта на Народното събрание. Има висше образование с двойна квалификация в сферите на инженерните науки и финансите. Говори английски и руски език. Професионалният му път е изцяло свързан с енергийния сектор, където се утвърждава като дългогодишен експерт по въпросите на газовата диверсификация и националната енергийна сигурност, преди да встъпи в политическа кариера като народен представител от партия МЕЧ в 51-вото Народно събрание.

Президентските избори ще се състоят на 25 октомври.