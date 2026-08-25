25.08.2026 | 22:37

Директор във Врачанско даде 380 000 евро рушвет, за да остане на поста си

Сумата е получена чрез посредник

Директор на важна позиция във Врачанска област е дал голяма сума рушвет, за да остане на поста си, съобщава агенция BulNews.

След като „Прогресивна България“ спечели убедително предсрочните парламентарни избори и състави правителство, очакванията на обществото са те да управляват пълен мандат. Малко, след като Румен Радев стана премиер, започнаха уволненията на директори. Тези рокади предизвикаха безсъние и безпокойство в мениджърите по високите етажи на управлението на държавните структури.

Един от тези, които са загубили съня си, бързо намерил лек за този проблем. Чрез посредник той изпратил на своя министър едни 380 000 €. Сумата предизвиква леко недоумение заради своя размер, тъй като опитни в трансферите по тази линия знаят, че обичайно би трябвало да са 350 000 или 400 000 €. Дали пък не е имало пазарлък – не знаем.

Така или иначе, специалната пратка е приета от който трябва и директорът отново спи като бебенце.

По разбираеми причини не можем да огласим имената на участниците в схемата, но всеки интелигентен читател може да проследи кои са били уволнени във Врачанско от правителството на Румен Радев и кои са по местата си.

Постъпила е изпреварващата информация, че веднага след президентските избори, в правителството ще бъдат извършени рокади. По имената на сменените министри ще стане ясно дали от ДАНС са докладвали за този рушвет на премиера или ще го държат „на каишка“.