20.04.2026 | 21:00
Почина Красимир Райдовски
Той бе шеф на пресслужбата на Жан Виденов

Бившият шеф на пресслужбата на Министерския съвет в правителството на Жан Виденов и агент на „Държавна сигурност“ Красимир Райдовски е починал. Това съобщи дъщеря му Николета, пише dir.bg.

Райдовски си отиде след продължително боледуване малко преди да отбележи своя 80-годишен юбилей.

Красимир Райдовски е роден на 6 юни 1946 г. в Пловдив. Завършил е ВНВУ „Васил Левски“ във Велико Търново и Висшия икономически институт в София.

Той е бил щатен служител на Първо главно управление на ДС. Назначен е на 30.10.1968 г. за разузнавач III степен и постепенно стига до началник на отделение през 1985 г. Междувременно през 1976 година е бил обучаван 10 месеца в разузнавателна школа в СССР.

Райдовски е работил в „София прес“, Българската национална телевизия и в Министерството на външните работи.

В периода от февруари 1995 до ноември 1996 година беше ръководител на пресслужбата на Министерския съвет при управлението на Жан Виденов.

