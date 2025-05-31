31.05.2025 | 19:35

Полицията в ЮАР се отказа да разследва: Убийството на Къро става студено досие

2 години след разстрела на Красимир Каменов в Кейптаун

Убийството на Красимир Каменов-Къро става студено досие. Властите в Кейптаун, Република Южна Африка, не разполагат с никакви следи, дирите на професионалните убийци вече са изстинали, а тамошните ченгета вече са се отказали да дирят извършителите. Това разкрива „България Днес“, позовавайки се на информация от свои източници в Кейптаун, които са запознати с разследването.

Тамошният журналист Нтутозело Нене също казва, че разследването е до под кривата круша.

„Няма нищо ново! Полицейските власти в Кейптаун мълчат за разследването. Няма каквато и да е била нова информация по случая“, споделя Нене, който е дългогодишен криминален журналист в Южна Африка.

Източниците, които са запознати с разследването, споделят, че случаят с Къро вече не е приоритет, защото в страната има няколко по-скорошни и актуални убийства. Те са на преден план, а материалите по разследването за убийството на Къро, жена му Гергана, охранителя им Деан и детегледачката им, вече е направо архивирано. Единствената надежда на южноафриканските власти е някой да подаде сигнал, че е видял двамата, за които се смята, че са замесени в разстрела на бившия висаджия. Снимките на мъжете, спрягани за убийците на Къро, бяха публикувани през март миналата година. От тогава кадрите витаят из интернет пространството, а ченгетата ги издирват, но безуспешно.

От кримидуото няма и следа. Към момента никой не се е обадил да каже, че е видял заподозрените. Двамата килъри не са идентифицирани, а дирите им изстинаха отдавна. Няма ги и в системата на полицията, което означава, че не са били задържани в миналото. Предполага се, че убийците на Къро, ако въобще това са те, са напуснали страната малко след разстрела. Запознати със случая смятат, че убийците, както и поръчителите надали някога ще бъдат открити.

Междувременно българската прокуратура също разследва случая, доколкото това е възможно. Ясно е само, че няма данни да има замесени българи в поръчковото покушение на Къро и близките му. По принцип целта на БГ разследването е да установи дали има нашенци, свързани с убийството, а не да дири извършителите. Очаква се разследването у нас да бъде прекратено, защото няма данни да има замесени българи. Това означава, че всичко е изцяло в ръцете на южноафриканските ченгета, които не разполагат с нищичко.

Четирите окървавени тела на Къро, Гергана, Деан и детегледачката на кримифамилията бяха намерени с вързани зад гърба ръце, стегнати със свински опашки, на 25 май 2023 г. По неофициална информация поръчковите килъри нахлуват в скъпарския имот на Къро, облечени в униформите на ДЕА – американското полицейско звено за борба с наркотиците. Именно този факт обяснява защо Каменов и близките му са се оставили да бъдат вързани и закопчани. След това, проснати по очи, поръчковите убийци ги ликвидират от упор с по един куршум отзад в тила.

Интересното е, че въпреки събарянето на входната врата съседи на Каменов разказват, че не са чули нищо. Смята се, че убийствата са били извършени с оръжия със заглушител. Остава и неясна причината за ликвидирането на Къро и близките му.

Кая – балерина и модел

Щерката на Красимир Каменов-Къро – Кая Каменова, е била балерина и е учила актьорско майсторство в Кейптаун, Южна Африка.

Момичето, което вече е на 16 години, винаги е било хлапе за пример. Кая е добра ученичка и има много хобита, в които също блести. В продължение на години Кая тренира балет в една от най-добрите школи, които са били на няколко км от имението на Къро в кв. Константия, Кейптаун. Момичето е посещавало балетното училище няколко пъти седмично, а освен това в свободното си време е учило и актьорско майсторство. По наши данни Кая е имала и рекламни участия у нас през годините, в които Къро се издирваше.

Също така освен Кая и другите деца на Къро в момента с в Америка и са под грижите на бащата на Гергана, съпругата на Къро – Петър Кочанов.