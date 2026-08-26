26.08.2026 | 10:20

ПП и ДБ са се съгласили Андрей Гюров да е техният кандидат-президент

Драмата продължава, защото бившият служебен министър мълчи

„Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са постигнали единодушие около това Андрей Гюров да е техният кандидат за президент. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев по Би Ти Ви. Тази сутрин „Да, България“, които са част от „Демократична България“, са имали политически съвет.

Засега обаче бившият служебен премиер Андрей Гюров не е потвърдил, че ще се кандидатира. По отношение на това кой ще бъде вицепрезидент Мирчев заяви, че решението зависи от Гюров, но не изключи възможността това да бъде бившият секретар на МВР Георги Кандев.

Доскорошната коалиция ПП и ДБ нямат противоречия по евентуалната кандидатура на Андрей Гюров.

По отношение на избора на вицепрезидент, Мирчев отбеляза, че това е решение на кандидат-президента, но добави: „Когато се сетя за Гюров и Кандев, веднага се сещам за честни избори“, което повдига въпроса дали бившият главен секретар на МВР ще бъде вторият човек в двойката. Той похвали Кандев за съвместната му работа със служебния министър Емил Дечев, когато МВР беше „истинско“.

Мирчев изрази мнение, че ГЕРБ вече не е дясна формация и успокои хората като заяви, че ще има проевропейски кандидат, който ще защитава националните интереси, на който да се гласува. „Той няма да позволи всички яйца да бъдат сложени в кошницата на Радев,“ добави той.

ГЕРБ имат суверенно право на избор относно подкрепата си, подчерта Мирчев, докато уточни, че ДБ и ПП нямат право да предложат на избирателите си общ десен кандидат.