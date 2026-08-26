26.08.2026 | 11:38

ВСС не преназначи сина на „въшката“ Йордан Стоев… с помощта на кворума

Има постъпил сигнал срещу и.ф. главната прокурорка Ваня Стефанова

По една случайност – или пък недотам – днес стана така, че членовете на Прокурорската колегия на ВСС успешно се „изсулиха“ от скандала със сина на единия от тях.

Павел Стоев – син на Йордан Стоев, е съвсем млад магистрат от юни т.г., а вчера в свое писмо от Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) обърнаха внимание, че днес вече се готви неговото преназначаване във Военно-окръжната прокуратура. В момента младежът е следовател към СГП, където работата е в пъти в повече.

Военните прокуратури – без преувеличение – могат да бъдат наречени „курорт“ при абсурдно ниска натовареност.

От сдружението питаха кадровиците – по каква необходимост, на база на какво предложение и на чии изчисления на натовареността се налага разкриването на една щатна бройка за младия следовател. Както и вярно ли е, че по-рано същата година на друг магистрат е отказано такова преназначаване. Те им напомняха и за мораториума върху назначенията, който поне по закон би трябвало да действа над тях заради изтеклия им мандат.

След като вчера медии отразиха скандала, днес в началото на заседанието участващите членове на съвета бяха точно 6 – на ръба на кворума (Прокурорската колегия по принцип е от 11 членове, но е непопълнена от години и 9 са действащи – б.а.). Йордан Стоев логично взе думата, за да съобщи, че си прави отвод, защото става дума за сина му. Така обаче падна и кворумът.

После изведнъж изчезна и звукът от дебатите. Той се „завърна“ странно чак на втора точка – друга молба за преместване, не касаеща София. От изказването на водещата Светлана Бошнакова стана ясно, че „и това решение“ се отлага поради липса на кворум, т.е. вероятно и с първото е станало това.

След падналия кворум Стоев са завърна на заседанието и по интересен начин се оказа, че в него участва и Калина Чапкънова. Така кадровиците си доизкараха дневния ред, вече в състав от цели 7 души. А след края Бошнакова отново повтори решението си за Стоев-младши, по причина на повреденото излъчване – точката се отлага.

Йордан Стоев се прочу след като нарече колегите си от ВСС „въшки“.

Друга новина от днес бе цикулярно писмо от т. нар. специален прокурор за разследване на главния Антон Урумов. В него той съобщава на кадровиците, че на 14 август има постъпило писмо с лични преценки, че и.ф. главната прокурорка Ваня Стефанова е извършила нарушение или престъпление. То обаче не е минало по етапния ред, тъй като е донесено направо в офиса на спецпрокурора. А трябва първо да го администрира зам.-председател на ВКС и председател на Наказателната колегия – Лада Паунова. Затова Урумов уведомява кадровиците, че е пратил сигнала по компетентност, където първоначално би трябвало да е – във ВКС.

Не се спомена нищо за съдържанието на сигнала по същество. Кадровиците завършиха ударно за 12 мин. цялото си заседание, като по нито една точка нямаше нито едно различно мнение или гласуване без единодушие.