18.04.2026 | 11:48

Прокурорката-мутреса с Мерцедеса за 90 000 евро се отърва с мизерна глоба

Деница Иванова прибира по 2 заплати накуп всеки месец

Прокурорката от Софийската военноокръжна прокуратура Деница Иванова се размина със символична глоба от 30 евро и дисциплинарно наказание „забележка“ след скандал в центъра на София. Наглата джигитка навлезе с червения си джип „Мерцедес“ за 90 000 евро в забранена улица в центъра на София, блокира движението и заплаши шофьора Боян Георгиев, че ще съсипе живота му.

Въпреки видеозаписите, Военно-апелативната прокуратура обяви, че няма доказателства за отправяни заплахи, а МВР прие версията на Иванова, че е излязла от колата само за да провери пътните знаци, пише „Уикенд“.

Шеметната кариера на Деница Иванова се свързва с интимната й близост с шефа на Военно-апелативната прокуратура Адалберт Кръстев. Именно той е уредил преместването й от Пловдив в София и се е погрижил за лекото й наказание. Самият Кръстев е известна фигура в системата, като името му изплува около катастрофата на Георги Семерджиев и опитите на главния прокурор Борислав Сарафов да го отстрани заради множество нарушения. Благодарение на тези протекции, действията на Иванова остават без сериозни последствия за магистратския й статус.

Прокурорката, известна с луксозните си дрехи на „Долче и Габана“, прибира по 5167 евро месечно, обединявайки заплати като магистрат и военнослужещ.

В данъчните си декларации тя е посочила, че притежава апартамент в София, придобит чрез „дарения“, и скъп джип, купен със заем. Докато Деница Иванова се радва на огромни доходи и привилегии, официалните регистри показват пълна липса на информация за реално свършена от нея работа по обвинителни актове през последните години.