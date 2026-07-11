11.07.2026 | 17:37

Радан Кънев отново оглави ДСБ

Той бе избран с 302 гласа, а за Йордан Иванов гласуваха 223 души

На 18-ото Национално събрание 302 делегати на „Демократи за силна България“ избраха Радан Кънев за председател на партията.

Другите двама кандидати бяха Йордан Иванов и Васко Василев. Общият брой оставени бюлетини на самите гишета са 530. Недействителни са 5 от тях. „За Радан Кънев са гласували 302 делегати, а за Йордан Иванов – 223“, обяви Катя Панева.

Радан Кънев заяви, че е изненадан от резултат и че е очаквал същия резултат, но в полза на Йордан Иванов. Благодари за доверието на делегатите. „Няма да изненадам никого, като предложа за зам.-председател Йордан Иванов, а за втори заместник – Людмила Илиева. За член на Националното ръководство предлагам Катя Панева, както и Кристина Петкова, която да стане и международен секретар на партията“, заяви Кънев.

„За нас е необичайно да предлагаме хора, които от броени дни са в партията за членове на Националното ръководство, но с удоволствие предлагам и Владислав Панев за член на Националното ръководство като утвърден говорител на дясното икономическо послание“, допълни евродепутатът.

Досегашният лидер на тъмносинята партия Атанас Атанасов бе избран за председател на ДСБ на 10 юни 2017 г. След 9 години на поста днес той каза, че един политик „трябва да знае кога да даде щафетата“, но че „остава в запаса и винаги на линия“ в политиката.

Радан Кънев е сред учредителите на ДСБ и вече е бил председател партията – от юни 2013 г. до избора на Атанасов през 2017 г. Именно Кънев в качеството си на председател подписва учредителното споразумение за създаване на Реформаторския блок през декември 2013 г., когато е депутат в 43-ото Народно събрание.

Кънев е евродепутат от групата на „Европейска народна партия“ от 26 май 2019 г. През 2024 г. отново е избран от листата на ДСБ с висок брой преференции, като мандатът му изтича през 2029 г. В Европейския парламент (ЕП) Радан Кънев членува в Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията по петиции и заместник-член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Йордан Иванов е юрист и депутат от групата на „Демократична България“ (ДБ). Става член на ДСБ през 2010 г. През 2019 г. е избран за общински съветник от листата на ДБ в Общински съвет Пловдив., и за зам.-председател на Общинския съвет. По време на кабинета „Петков“ през 2022 г. е и областен управител на Пловдив. От февруари 2022 г. заема поста зам.-председател на ДСБ. В 52-ото Народно събрание бе избран за председател на Комисията по транспорт и съобщения, член е и на Комисията по външна политика.

Васко Василев е един от учредителите на ДСБ. Строителен инженер-конструктор по професия. Бил е общински съветник, заместник-областен управител в правителството на „Обединените демократични сили“ (ОДС) и председател на ДСБ-Варна.