11.07.2026 | 17:44

Заради компенсирането на личната осигуровка: Чиновническите заплати надуват пенсиите!

Бюджетът на НОИ мина в парламента

Заплатите на държавните служители ще надуят пенсиите, без да има икономически предпоставки за това. За този неочакван ефект от връщането на личната осигуровка на чиновниците, което е залегнало в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване, предупреди депутатът от ГЕРБ-СДС Владислав Горанов. В текстовете изрично е записано, че държавните служители ще бъдат компенсирани с повишаване на брутната им заплата, така че да не пострада нетният им доход.

Ефект

От една страна, ще се увеличат правата на държавните служители, защото обезщетенията и пенсиите им ще бъдат върху по-висока брутна база. Ще има и друг ефект, като последиците ще бъдат с натрупване, предупреди Горанов. Увеличението на брутните заплати на чиновниците ще вдигне средния осигурителен доход за страната. А той е база за определяне на всички новоотпускани пенсии. „Привидното възстановяване на справедливостта представлява макроикономическа безсмислица. Тази мярка изяжда фискално пространство“, посочи Горанов.

Бюджетът на ДОО беше приет от парламента на първо четене със 131 гласа „за“ и 70 „против“. Подкрепа дадоха депутатите от „Прогресивна България“ и ДПС. Останалите бяха против.

Опозицията фокусира критиките си върху няколко точки: вдигане на минималните осигурителни прагове и максималния осигурителен доход по средата на годината и замразяване на социални плащания като майчинството през втората година. От „Продължаваме промяната“ акцентираха и върху това, че 880 000 души с минимална пенсия ще останат под линията на бедност с 43 евро. А от „Възраждане“ отново поставиха въпроса за премахване на втория осигурителен стълб.

Критики

Днес вие сте избрали лесния път, който не е правилният и наказва не сивата, а светлата икономика, посочи Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) по повод вдигането на осигурителните прагове. Бюджетът кара честните да плащат повече, а тези, които не спазват правилата, знаят, че могат да продължават да го правят без последствия, добави тя.

Повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август е стрес за икономиката, селективно ще се удари светлия сектор, посочи Мартин Димитров от „Демократична България“. Той поиска план за поетапно освобождаване на пенсионерите в държавния сектор, защото създават натиск върху обществените разходи, както и реформа в ТЕЛК системата, при която хората, които действително имат увреждания, да не пострадат, но там, където има злоупотреби, да се вземат мерки.

Големите реформи тепърва предстоят и ще ги видите в бюджета за 2027 г., каза Милен Трифонов от „Прогресивна България“.

Осигуряването върху по-високи суми ще гарантира по-високи осигурителни права и възможност за получаване на по-високи обезщетения и пенсии, отговори на свой ред социалният министър Наталия Ефремова. По думите й вдигането на осигурителните прагове е малка стъпка, не е правено от почти 10 г. и има за основна цел защита на правата на трудещите се.