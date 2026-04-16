Радев: Никакви коалиции с ГЕРБ и ПП-ДБ. Техният общ ментор е Пеевски (видео)

"Прогресивна България" иска пълно мнозинство, за да упрявлява самостоятелно

Пълно мнозинство в следващия парламент и никакви коалиции с другите водещи политически сили – ГЕРБ и ПП-ДБ, обеща Румен Радев на своите поддръжници на заключителното събитие на предизборната кампания на водената от него коалиция „Прогресивна България“ (ПБ).

„Коалиция с Борисов няма да има. Коалиция с ПП-ДБ, които съсипаха Конституцията и се опитват да опорочат изборите, е нежелана от нашите поддръжници. Всякакво взаимодействие с техния общ ментор Пеевски е абсолютно неприемливо“, декларира бившият президент пред симпатизантите си, събрали се в столичната зала „Арена 8888“.

„Обиколих цялата страна – пълни зали и пълни площади. Тези пълни зали ми дават надеждата, че можем да постигнем това мнозинство, но трябва пълна мобилизация. Имаме два дни да убедим хората, че техният вот може да промени всичко. Не обещаваме чудеса, но обещаваме правила. Ще работим за справедлива и правова държава – дилемата в неделя е проста: или „Прогресивна България“, или връщане на порочния цикъл на сглобките – на Пеевски, Борисов и Василев. Всеки глас за малките партии ще си остане само статистика“, каза Радев.

Когато влез в залата, поддръжниците му го посрещнаха на крака, с аплодисменти, и експрезидентът, който е бивш военен, накрая нареди „Свободно!“. „Трябва да стягаме редиците, няма как“, оправда той намека за казармена дисциплина.

На събитието беше съобщено, че в петък, 17 април, ще бъде учредена партията „Прогресивна България“, заявката за която Радев вече беше направил.