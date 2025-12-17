17.12.2025 | 16:12

Регионалният климатичен форум очерта пътя към справедлив и устойчив преход в Югозападния въглищен регион

Общото послание на форума бе ясно – успешната трансформация трябва да бъде едновременно икономически и социално устойчива, насочена към хората, бизнеса и регионите

Регионалният климатичен форум и обучителен семинар събра на едно място представители на институции, местни власти, бизнес, синдикати, граждански организации и международни партньори, за да постави началото на нов етап в климатичната и икономическата трансформация на Югозападния въглищен регион.

Събитието се организира като част от работата по проект LIFE AFTER COAL, финансиран по програма LIFE. Основната цел на проекта е изграждането и внедряването на система за управление, която да дава възможност на регионите и местните общности ефективно да изпълняват инициативи, насочени към постигане на климатична неутралност. В рамките на тази цел ще бъдат създадени планове за действие, анализи на риска, мониторинг на напредъка и оценка на дейностите.

Форумът бе официално открит от Кристина Лазарова, която подчерта значимостта на събитието като старт на новия регионален цикъл за периода след 2026 г. и представянето на регионалната климатична стратегия и нейната система за управление. По думите ѝ, събирането на всички заинтересовани страни на едно място е ключово условие за изграждане на работещи, устойчиви и широко подкрепени решения.

В приветствието си от името на организатора – Платформа „Brown to Green“, нейният председател Гален Монев акцентира върху резултатите от проекта LIFE AFTER COAL, който през последните месеци е обединил експертен и обществен капацитет около подготовката на Регионалната стратегия за климатична неутралност. Той подчерта, че задачата е изключително сложна, тъй като регионът има дълбока въглищна традиция и силна икономическа и социална зависимост от енергийния сектор.

„Тази стратегия не е просто екологичен документ. Тя е преди всичко инвестиционна стратегия – стратегия за растеж, за привличане на публични и частни инвестиции, за създаване на нови икономически дейности и добре платени работни места“, заяви Монев. Той допълни, че подходът в разработването ѝ е отворен и приобщаващ, като дава възможност на всички заинтересовани страни да участват активно в процеса.

Специален акцент по време на форума бе поставен и върху ролята на енергийните компании в прехода. В приветствието си изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол“ инж. Чавдар Стойнев подчерта, че енергийната трансформация е трудна, скъпа и рискова, но неизбежна. В същото време той настоя, че процесът трябва да бъде реалистичен и отговорен.

„Към днешна дата България не разполага с достатъчно алтернативни енергийни мощности, които да гарантират сигурно електро- и топлоснабдяване при рязко извеждане на въглищните мощности от експлоатация“, заяви Стойнев. По думите му, затварянето на предприятия по чисто икономически причини би имало тежки социални и регионални последици, включително загуба на работни места и риск за енергийната сигурност.

Той подчерта, че ТЕЦ „Бобов дол“ вече работи активно по своя път на справедлив преход, като анализира различни сценарии и инвестира в по-устойчиви решения. Като реалистични преходни технологии бяха посочени природният газ и водородът, произведен от слънчева енергия, като стъпка към дългосрочно устойчива енергийна система.

Общото послание на форума бе ясно – успешната трансформация трябва да бъде едновременно икономически и социално устойчива, насочена към хората, бизнеса и регионите. Само чрез сътрудничество, честен диалог и споделена отговорност е възможно да се постигне справедлив преход, който да осигури бъдеще за въглищните региони и техните общности.

Организаторите изразиха увереност, че започнатият диалог ще продължи и ще доведе до конкретни решения, партньорства и инвестиции, които да превърнат климатичната трансформация във възможност за развитие и икономически растеж.