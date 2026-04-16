Румен Радев ще учреди партията си на 17 април

Учредителното събрание ще се проведе във Велико Търново

В петък, 17 април, ще бъде учредена партията „Прогресивна България“ на бившия президент Румен Радев. Това беше съобщено на закриването на предизборната кампания на едноименната коалиция, с която Радев участва на изборите.

Преди 10 дни формацията на Радев обяви, че започва процедура по създаването на „Прогресивна България“ като политическа партия.

С декларацията Инициативният комитет се обръща към всички съмишленици с призив да подкрепят процеса по учредяване на политическа партия ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ в съответствие с изискванията на Закона.

Всеки гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от Инициативния комитет на заседанието.