19.08.2026 | 22:43

Съединение брани Тодор Лапков. Баба Ангелина за убития Митко: Хвана ме за главата и ми взе портмонето

В Найден Герово казват, че циганинът редовно обирал беззащитните пенсионери

Жители на община Съединение подкрепят Тодор Лапков, който уби 21-годишният циганин Митко, заради което бе задържан от полицията. Лапков е бивш служител на полицията, който уби и разфасова младия мъж, след което изхвърли частите от трупа му в чували няколко дни. Открит е във вторник вечерта.

Случаят раздели хората в района. Близките на убития настояват за доживотен затвор за бившия полицай. Част от жителите на Найден Герово обаче застават в защита на задържания, като твърдят, че действията му са сложили край на продължилите с години набези на 21-годишния.

Мъж твърди, че го обрал преди време. „Последно е видян във вторник около полунощ и е казал на няколко момчета, че отива да краде от полицая. Той няколко пъти вече го е обирал. Тръгнал е пеша натам. Разбрах, че е намерен в найлонови чували, изхвърлен в шахта. Това момче не спираше да краде и от няколко години тормозеше цялото населено място. Наскоро се насочи към по-възрастни жени, изчаква ги да си вземат пенсиите и започва да ги притеснява. Беше хващал жена за гушата, бутал е друга на земята”, посочи той.

По думите на кмета на Найден Герово Атанас Арабаджийски младият мъж е видян за последно около полунощ във вторник в центъра на селото. Пред няколко души той заявил, че възнамерява да отиде до имота на бившия полицай, за да краде, след което тръгнал пеша към фермата.

Записи от охранителни камери насочили криминалистите именно към имота на Тодор Лапков. След като доброволно напуснал системата на МВР, той започнал да отглежда овце. При проверката разследващите открили тялото на издирвания 21-годишен в пристройка до обора и задържали бившия служител на реда.

Бащата на жертвата Асен Димитров разказва, че синът му и преди е ходил в същата ферма с намерение да краде и че многократно се е опитвал да го спре. По думите му този път младият мъж казал, че ще направи „бомба“. Димитров твърди още, че синът му е бил прострелян с пушка, а впоследствие тялото му е било поставено в чували. Точните обстоятелства около смъртта се изясняват от разследващите.

Една от основните версии за мотива е конфликт заради кражби. Според жители на селото преди около година 21-годишният влязъл в имота на Лапков, нападнал го и му отнел 1000 лева.

Кметът Атанас Арабаджийски твърди, че младият мъж системно извършвал кражби в Найден Герово, като в последно време набелязвал предимно възрастни и самотно живеещи жени.

„Почти няма къща на територията на Найден Герово, която да не е посетена от него. Напоследък се беше насочил към по-възрастни, беззащитни и самотно живеещи жени“, разказа Арабаджийски. По думите му има и случаи на проявена физическа агресия.

Сред потърпевшите е 84-годишната Ангелина Ричева. Жената разказва, че била нападната на път към дома си, след като взела социалната си храна. По думите ѝ младежът я хванал за главата, навел я надолу, претърсил чантата ѝ и избягал с портмонето, в което имало 30 евро.

Случаят раздели хората в района. Близките на убития настояват за доживотен затвор за бившия полицай. Част от жителите на Найден Герово обаче застават в защита на задържания, като твърдят, че действията му са сложили край на продължилите с години набези на 21-годишния.