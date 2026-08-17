17.08.2026 | 12:34

Министър се закани да спре тока и водата в Баба Алино, ама друг път (видео)

Незаконните къщи в луксозното селища се захранвали през законни обекти, твърдят министър и кмет

Токът и водата на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат спрени, обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който днес е на обиколка във Варна и Добрич.

Това обаче няма да е сега и няма да е лесно, а тепърва ще се търси „техническо решение“. Арх. Шишков обясни, че прекъсването на електрозахранването и водоснабдяването трябва да стане така, че да не бъдат засегнати законните постройки в района. Същото каза и кметът на Варна Благомир Коцев.

Оказва се, че незаконните сгради получават ток и вода през законни постройки. Още през 2025 г. при издаване на първите пет заповеди за спиране на строителството община Варна поискала прекъсване на услугите, но и ВиК-Варна, и „ЕРП Север“ отказали с мотива, че те подават вода и ток на законно построена сграда (бившата почивна станция), а от нея вървели „разклонения“ към незаконните обекти, обяви кметът Благомир Коцев.

И сега трябва да се намери „техническо решение“ на този проблем. Двете комунални дружества са поискали да бъде установена точната граница, от която може да бъде прекъснато захранването само на незаконното строителство.

„Проблем представлява начинът, по който са изградени ВиК връзките към постройките“, посочи министър Шишков. И съобщи, че е в ход смяна на управителя на ВиК фирмата, като задача да новото ръководство е да намери начин водата да бъде спряна.

Кметът на Варна припомни, че до момента са съставени 22 констативни акта и за12 сгради са издадени заповеди за премахване. За още осем се очаква да бъдат издадени такива заповеди в близките седмици.

Арх. Шишков посочи, че срокът за физическото събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и от решенията на съда.

