18.08.2026 | 14:15

Лоши новини за Борисов от САЩ

В съдебен документ пише, че след като Васил Божков е спрял да плаща рекета, лидерът на ГЕРБ нарежда да бъде ударен, а бизнесът му национализиран

Делото на Васил Божков в САЩ срещу санкциите по „Магнитски“ не се развива никак добре… за експремиера и лидер на ГЕРБ Бойщо Борисов. Преглед на най-новите развития по делото показва, че човекът от Банкя изглежда затъва все по-дълбоко „в кереча“.

В документ по делото от 14.08.2026 четем, че са налични доказателства (“per the record”) как в края на 2019-та г. Владислав Горанов и Борисов се обаждали на Божков, да го питат защо плащанията „ще помагаш“ (цитат от Борисов) са спрели. След като той им заявява, че повече не смята да плаща, практически светкавично срещу него се активират наказателно преследване, национализация и други мерки. Какви са тези доказателства и съдържат ли се в хилядите страници документи и записи, които Божков е предоставил на OFAC според неговия адвокат, засега не е публично оповестено.

В колажа можете да видите точните фрази, които възпроизведохме специално за Борисов на български, че да не му се налага да търси пак Даниел Митов за превод (все пак лято е, хората са на море). И ако, както и при последното ни разкритие, Борисов пак реагира от Поморие, Паламара или другаде, в духа на „аз части от документ не коментирам“, готови сме да публикуваме и целия документ в оригинал.

Припомняме, че наскоро ние първи осветихме безпрецедентното признание в прав текст на OFAC, че Борисов и Горанов са взимали подкупи от Божков. Като тук става въпрос за фактическо установяване от орган на изпълнителната власт на САЩ, заявено пред федерален съдия в хода на съдебен процес.

И макар документът кротко да си седи на сайта на съда във Вашингтон, така и никой не чу и не разбра и.ф. Ваня Стефанова да се е самосезирала – и да е разпоредила възобновяване на досъдебното производство срещу Борисов и Горанов. Дело, смачкано от нейния предшественик Борислав Сарафов.