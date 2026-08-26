26.08.2026 | 10:17

Шоу в парламента: Стоянов прати Мирчев „да нарами пушката и да заминава“ в Украйна

Само ако дойдете с мен, заяви отговори му депутатът от ПБ

„Нарамвайте пушката и заминавайте“ – с тази остра реплика министърът на отбраната Димитър Стоянов отговори на Ивайло Мирчев по време на заседанието на Комисията по отбрана. Спорът между двамата прерасна в сблъсък за войната в Украйна, военната помощ и ролята на България в НАТО. След разгорещените дебати комисията одобри сделката за минните ловци.

Комисията по отбрана в Народното събрание одобри на първо четене с 16 гласа „за“ и 1 „против“ проект на Закон за ратифициране на Договора за продажба между Министерството на отбраната на България и Нидерландия за покупката на минен ловец „HNLMS Зирикзии“ клас „Трипарти“ с бордови номер M862, минен ловец „HNLMS Вилемстад“ клас „Трипарти“ с бордови номер M864 и минен ловец „HNLMS Схийдам“ клас „Трипарти“ с бордови номер M860 и на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас „Трипарти“, съответно клас „Флауър“ и клас „Алкмаар“, като оперативни във Военноморските сили на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

В договора се регламентират ангажиментите на Република България и Кралство Нидерландия по придобиването на трите нидерландски кораба, в т.ч. ангажимент на нидерландската страна е да прехвърли собствеността на всеки един от корабите, след като бъде извършен необходимият обем дейности за възстановяване на техническите им способности и увеличаване на експлоатационния им ресурс.

Обхватът на Меморандума включва придобиване на седем кораба тип „минен ловец“ (три нидерландски и четири белгийски кораба), включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти, оперативни са по стандартите на НАТО и в момента се експлоатират от белгийските и нидерландските Военноморски сили.

Съгласно Меморандума български ангажимент е заплащането на стойността на ремонтно-възстановителните дейности на седемте кораба до степен, покриваща стандартите за оперативна готовност на Алианса, както и обучение на украински екипажи на минни ловци.

Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до шест милиона евро, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той посочи, че първият минен ловец от Белгия се очаква да получим през септември-октомври тази година. Стоянов каза също, че изискването за безвъзмездно предоставяне на корабите е да бъде обучен един екипаж от Украйна и този екипаж вече е обучен.

По време на дебата в ресорната комисия Христо Симеонов („Прогресивна България“) отбеляза, че тези средства за ремонт са смешна цена за придобиване на такава техника.

Георг Георгиев (ГЕРБ-СДС) посочи, че получаването на тези минни ловци е подготвено от няколко правителства. Ако имаме променена позиция спрямо помощта за Украйна, тогава страните, с които сме договорили преференциалните цени, също могат да ревизират своите позиции, предупреди той.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че никой по никакъв начин не е коментирал, че България не е надежден партньор. България продължава да е надежден партньор в НАТО и член на ЕС, посочи той.

Ивайло Мирчев („Демократична България“) каза, че получаваме тези кораби, защото в Черно море има война и се разчита, че България няма да е Троянският кон в НАТО, а ще си изпълнява съюзническите ангажименти. Да не стане така, че да вземем тези кораби, а в момента, в който украинската страна има нужда от съдействие, ние да не им ги дадем, коментира той.

Министър Стоянов определи тези изказвания като политически. „Г-н Мирчев, като е готов да нарамва пушките и да заминава там, където иска да ходи“, коментира той. Министърът на отбраната каза, че България си изпълнява задълженията и не е Троянски кон в НАТО. България е част от противоминната група и никога не е отказвала да бъде част от тази група, която работи заедно с Румъния и Турция, заяви Стоянов. Той обаче посочи, че в Българската армия няма повече въоръжение, което да бъде предоставено на Украйна.

По повод съвета за пушката – няма проблем, обаче само ако дойдете с мен, но на коя страна ще бъдете вие, да не отидете при Путин, отговори му Ивайло Мирчев.

Ако нарамя пушката, ще го направя за България, заяви министър Стоянов.