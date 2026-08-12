12.08.2026 | 18:54
Takeaway.com напуска България
Решението идва в момент, в който пазарът на доставки расте, но участниците са много и е по-конкурентен от всякога

Платформата за онлайн поръчки на храна Takeaway се оттегля от България. Това беше съобщено от самата компания, като Takeaway.com ще прекрати доставките си в страната от 15 септември 2026 г. До тази дата платформата ще продължи да приема поръчки, а валидните неизползвани ваучери и картите за лоялност, карти с печати, ще могат да бъдат използвани. Прекратяването на дейността засяга около 220 служители в централата и 480 куриери, или приблизително 700 души.

Неясен остава отговорът на въпроса какви са причините за напускането. Решението идва в момент, когато пазарът на доставки расте, но и е по-конкурентен отвсякога, като участниците са много. А Takeaway не е лидер.

Международната индустрия за доставки в момента пък преминава през период на сериозна консолидация. През 2025 г. Prosus придоби Just Eat Takeaway.com за около 4.1 млрд. евро, а през 2026 г. Uber обяви намерение да придобие Delivery Hero в сделка за около 14.8 млрд. долара.

Малко за пазара

Компанията влиза в страната чрез придобиване на местния лидер BGmenu за 10.5 млн. евро през 2018 г. Осем години по-късно Takeaway е отстъпила под номер 2 след лидера в доставките Glovo, следвана от Bolt Food и Wolt. Takeaway оперира в страната през няколко дружества. Проверка в Търговския регистър показва, че приходите на „БГменю“ за 2024 г. са 15.3 млн. евро, а печалбата – 311 хил. евро. „ХХ Деливъри БГ“ пък отчита приходи 7.5 млн. евро и загуба от 211.6 хил. евро.

Конкурентът Glovo, опериращ през „Гловоап България“, за 2024 г. има приходи в размер на 22.2 млн. евро и печалба 2 млн. евро. Тук по-интересно е числото в паричния поток – постъпленията от клиенти са около 80 млн. евро, т.е. платените доставки на храни и други стоки.

Стъпването в България

През 2018 г. листваната на борсата в Амстердам Takeaway.com влезе на българския пазар за доставки на храна като придоби „Хелоу хънгри“, компанията зад тукашния лидер на пазара BGMenu, българска платформа за онлайн поръчки на храна. Сделката беше за 10.5 млн. евро. Холандската група придоби 100% от дружеството, плати цената кеш и обяви, че ще инвестира допълнителни средства в България и Румъния. BGmenu започва като посредник между ресторантите и клиентите, като постепенно се превърна в един от лидерите на пазара. Или Takeaway купи вече изграден бизнес.

Многото големи

Дълго време българският пазар беше доминиран основно от две международни платформи – Takeaway.com и Glovo. Испанската платформа за доставки Glovo се разшири бързо в региона с няколко придобивания през 2021 г. Тя купи бизнеса на Delivery Hero в България и още няколко балкански пазара. Сделката включи и операциите на foodpanda в България, което позволи на Glovo да наследи вече изградена мрежа от ресторанти, клиенти и куриери. Delivery Hero от своя страна е създадена в Германия през 2011 г., като днес оперира в около 65 държави чрез различни местни брандове.През 2025 г. в България влязоха още два нови международни играча – Bolt Food и Wolt. Wolt е собственост на американската DoorDash и се позиционира не само като платформа за ресторанти, но и като услуга за доставки от магазини и супермаркети. Bolt Food пък използва вече съществуващата база от потребители на Bolt. Wolt стартира от София, а впоследствие се разшири и към други градове. Bolt също започна с присъствие в София, като впоследствие разшири услугата си и за сравнително кратък период от време и големите международни приложения в страната станаха четири.

Освен за потребителите оттеглянето на Takeaway е лоша новина и за ресторантите и магазините – колкото по-малка е конкуренцията, толкова се увеличава зависимостта от доставчика, и съответно плащаната комисиона.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране