Takeaway.com напуска България

Платформата за онлайн поръчки на храна Takeaway се оттегля от България. Това беше съобщено от самата компания, като Takeaway.com ще прекрати доставките си в страната от 15 септември 2026 г. До тази дата платформата ще продължи да приема поръчки, а валидните неизползвани ваучери и картите за лоялност, карти с печати, ще могат да бъдат използвани. Прекратяването на дейността засяга около 220 служители в централата и 480 куриери, или приблизително 700 души.

Неясен остава отговорът на въпроса какви са причините за напускането. Решението идва в момент, когато пазарът на доставки расте, но и е по-конкурентен отвсякога, като участниците са много. А Takeaway не е лидер.

Международната индустрия за доставки в момента пък преминава през период на сериозна консолидация. През 2025 г. Prosus придоби Just Eat Takeaway.com за около 4.1 млрд. евро, а през 2026 г. Uber обяви намерение да придобие Delivery Hero в сделка за около 14.8 млрд. долара.

Малко за пазара

Компанията влиза в страната чрез придобиване на местния лидер BGmenu за 10.5 млн. евро през 2018 г. Осем години по-късно Takeaway е отстъпила под номер 2 след лидера в доставките Glovo, следвана от Bolt Food и Wolt. Takeaway оперира в страната през няколко дружества. Проверка в Търговския регистър показва, че приходите на „БГменю“ за 2024 г. са 15.3 млн. евро, а печалбата – 311 хил. евро. „ХХ Деливъри БГ“ пък отчита приходи 7.5 млн. евро и загуба от 211.6 хил. евро.