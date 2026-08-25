25.08.2026 | 10:56

Търговска война: Канада заплаши да спре тока на САЩ!

Страната захранва над 1 милион домакинства

Т ърговската война между САЩ и Канада достигна точка на кипене. Премиерът на Онтарио Дъг Форд отправи брутален ултиматум към Доналд Тръмп и заплаши да остави Америка на тъмно, след като американският президент наложи поредния удар с нови 50-процентови мита.

След като Тръмп обяви новите тарифи срещу канадската автомобилна индустрия, Форд го нарече „арогантен“ и „самонадеян“. Премиерът на Онтарио заяви, че страната му трябва да е готова да „хвърли всичко в канала“ срещу САЩ. Той предупреди, че може да спре износа на електроенергия, която захранва 1,5 милиона американски домакинства и бизнеси, осигурявайки до 15% от тока в Нова Англия през зимата. Заканата му бе последвана и от ограничение на критични минерали – Форд бе категоричен, че САЩ няма да получат и зрънце пясък от Онтарио.

Реакцията от Вашингтон не закъсня. В Truth Social Доналд Тръмп обвини канадския лидер в „блъф“ и заяви, че Америка „носи Канада на тепсия от десетилетия“. Президентът предупреди за още по-тежки последици, ако лидерите в Отава не се съобразят, подчертавайки, че САЩ винаги ще бъдат по-големи, по-богати и по-силни. Според него Канада е наложила абсурдно високи мита върху американските фермери и се държи привилегировано, въпреки че САЩ няма да я търпят повече.

Форд заяви, че Тръмп е обявил икономическа война срещу най-близкия си съюзник и добави, че бившият президент Роналд Рейгън би повърнал и би се обърнал в гроба от действията му. Търговското напрежение ескалира след провала на преговорите, откакто премиерът Марк Карни отказа отстъпки, определяйки ги като нарушаване на суверенитета, и обеща пълно отмъщение с двойни мита върху американски стоки. Новите 50% мита застрашават пряко автомобилните заводи и хиляди работни места в Онтарио, тъй като производителите от двете страни на границата са тясно свързани. Въпреки бруталната размяна на реплики, Форд призова преговорите да продължат докрай.

Форд каза, че Канада трябва да продължи преговорите въпреки задълбочаващия се разрив, добавяйки: „Никога не вярвам в отдръпването от масата за преговори. Продължете да преговаряте и вижте докъде ще стигнем“.