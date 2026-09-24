24.09.2026 | 12:11

Татяна Дончева разкри: ГЕРБ готви „скрита игра“, Костадинов и Волгин може да стигнат балотаж

Според нея над 90% от назначенията на „Прогресивна България“ нямат нужните качества за постовете си

Пред БНР лидерът на „Движение 21“ Татяна Дончева заяви, че очаква балотаж на предстоящите избори поради липсата на интрига и вероятната ниска избирателна активност. Според нея разпиляването на гласовете ще бъде решаващо, а в изборния процес е вложена „твърде много математика“.

Дончева прогнозира, че ГЕРБ няма да водят явна кампания, а ще заложат на „скрита игра“. Целта на партията е да концентрира избирателите си около неочакван кандидат, за да съхрани електоралния си потенциал за местните избори през следващата година.

Дончева подчерта, че руската диаспора и руските лобита също имат замисъл при издигането на част от кандидатите. Според нея те искат да ерозират вота на Йотова – Вълчев и да го прехвърлят към патриотичен кандидат, като се опитат да вкарат на втори тур двойката Костадинов – Волгин. При ниска активност тя не изключва възможността тези кандидати да концентрират патриотичния и протестния вот. Дончева смята още, че част от избирателите могат да се върнат към „Възраждане“, тъй като премиерът Румен Радев не е оправдал очакванията им.

Относно управлението на страната от „Прогресивна България“, Дончева коментира, че формацията на Радев се ръководи „като военно поделение“. По думите ѝ се избират „пълни послушници“, които в над 90% от случаите нямат необходимите качества за местата, на които ги поставят.

За участието на журналисти в надпреварата, лидерът на „Движение 21“ отбеляза, че Илияна Йотова има сериозен опит в политическата централа и Европейския парламент. Кирил Вълчев бе определен от нея като по-екзотичен общественик, който като шеф на БТА е показал умение да контактува с хора с различни възгледи. В заключение Дончева изрази съжаление, че голяма част от избирателите не се интересуват от реалните качества и подготовката на кандидатите за държавни постове.

Чуйте интервюто ТУК