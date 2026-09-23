23.09.2026 | 10:40

„Откачено и абсурдно“: Слави Трифонов бутна паметната плоча на Петрохан

Майката на загиналия Николай Златков поиска разследване

„Поставял съм паметна плоча. Тя се намира на плажа край Синеморец и е в памет на двама смели, всеотдайни и жертвоготовни мъже – Петър Тодоров и Христо Стефанов. Те спасиха две давещи се деца от морето, но самите те не успяха да излязат и загинаха. Живот за живот. Бях изключително впечатлен от тяхната смелост и саможертва, поисках разрешение от общината в Царево, показах им проекта, уточнихме мястото и сега там има паметна плоча. На нея, освен имената на Петър Тодоров и Христо Стефанов, пише още: „Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите!“

Това коментира в профила си във Фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

„Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож, и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!“, заявява той.

„П.С. Ако някой ненормалник реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа“, посочва още бившият телевизионен водещ.

Паметната плоча за тримата загинали мъже на 2 февруари в хижа „Петрохан“- Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев и за тримата открити мъртви на 8 февруари в кемпера край връх Околчица – Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, беше поставена на 8 април в началото на пътя за хижата, тъй като достъпът до сградата тогава беше ограничен от полицейски патрул.

Инициативата беше на майката на Николай и други близки.

Няколко часа по-късно Ралица Асенова, майка на Николай Златков отиде на място и обяви пред БНТ и Нова телевизия, че е извършено престъпление. Тя поиска прокуратурата да се самосезира.

Без разрешение

Плочата бе поставена от Асенова и други роднини в началото на април. Тя се намира на разклона към пътя за хижата. Още тогава самата тя заяви, че нямат разрешение за поставянето ѝ, а и нямат намерение да искат такова. Аргументът ѝ бе, че достъпът до хижата, която е частна собственост, по онова време бе невъзможен. През април там все още се извършваха следствени действия.

„Нямаме разрешително за това и не смятаме да искаме такова от никого. Просто защото на нас не ни се разрешава да се качим до хижата, която вече повече от два месеца е блокирана и достъпът до нея е невъзможен. Ние не можем да поставим тази плоча в имота на нашите убити близки там. От друга страна, вече два месеца спрямо нас се извършват неправомерни действия по всякакъв начин. Нарушават се човешките ни права ежедневно – от кого ли не и от какви ли не официални лица. Затова смятам, че имаме пълното право да поставим плочата там, където решим„, заяви на 8 април Асенова.

Така плочата бе поставена извън границите на частния имот. Досега нито една институция не е реагилирала, поне не публично. През последните дни обаче Трифонов призоваваше община Берковица да премахне плочата, тъй като била незаконна.

Ако трябва, ще го направя пак

Миналата седмица, след месеци мълчание, прокуратурата и МВР дадоха пресконференция, на която бе представена една от основните експертизи по разследването. Сред авторите ѝ е криминалният психолог Росен Йорданов, бивш служител на МВР, многократно участвал в събития на ГЕРБ.

Според експертното заключение лидерът на групата Ивайло Калушев е основният виновник за трагедията. Йорданов твърди, че Калушев е предизвикал самоубийствата в хижата, а след това лично е застрелял 23-годишния Златков и 15-годишния Алекс Макулев при Околчица. После сам е сложил край на живота си.

Йорданов твърди, че Клаушев е взел това решение, защото през последните месеци финансовата подкрепа за групата му намалявала. Освен това бил направен опит да бъде привлечено едно непълнолетно момиче. Баща ѝ обаче разбрал, че Калушев и останалите са предлагали на дъщеря му да участва в сексуални практики и ги заплашил, че ще подаде сигнал до МВР.

Самосезиране

След като се разбра, че плочата е била разрушена, Асенова отиде на мястото и заяви, че това е повече от вандализъм.

„Да се бяха свързали с нас, след като не сме имали разрешение, без значение дали някакви глоби. Каквото и да е това, какво е. Това даже не е вандализъм. Това минава отвъд абсолютно всичко. Това е паметна плоча на 6 починали човека. Мисля, че преживяхме 8 месеца непосилни неща. Това какво е? Моля прокуратурата да се самосезира. Ако наистина има обективност в тази държава, има някакъв закон„, заяви тя.