04.09.2026 | 12:03

Първи рокади: Румен Радев сменя Гълъб Донев и трима министри?

Очаква се с постовете си да се разделят министрите на здравеопазването, образованието и електронното управление. Разногласия около Бюджет 2026 са обтегнали отношенията и между премиера и финансовия министър

Премиерът Румен Радев обмисля кадрови промени в състава на правителството поради недоволство от работата на няколко ведомства, съобщава News.bg, позовавайки се на свои източници в кабинета.

Основен фокус на евентуалните рокади е здравният министър Катя Ивкова. Причината е създалото се напрежение в сектора и предлаганите от нея реформи. Сред спорните инициативи е планираното преминаване на Центъра за асистирана репродукция към НЗОК, от което Ивкова се е отказала след обществена съпротива. Трансформацията на регионалните здравни инспекции (РЗИ) в териториални дирекции доведе до оставката на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Заради несъгласие с министъра постовете си напуснаха и двама нейни заместници, както и директори на ключови дирекции. Допълнителен повод за недоволство е скандалът около изграждането на Националната детска болница, която е приоритет за премиера.

През юли премиерът Румен Радев и министърът на здравеопазването Катя Ивкова обсъдиха международното партньорство в здравния сектор по време на среща с лекари и експерти. Тогава министър-председателят подчерта, че здравеопазването е водещ приоритет на правителството.

Според информацията, с постовете си вероятно ще се разделят и министърът на образованието Георги Вълчев, както и министърът на електронното управление и дигиталната трансформация Иван Василев. Мотивът за тяхната евентуална смяна са забавени проекти и реформи.

В управляващите среди се коментира и сериозно напрежение между премиера Радев и вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Отношенията им са силно обтегнати заради проблеми около държавния бюджет за 2026 година. По информация на изданието, Донев отказва външна намеса и се доверява изцяло на своя екип, докато министър-председателят настоява за по-видими резултати, които да не дават поводи на опозицията за критики към финансовата политика. Бъдещето на финансовия министър в кабинета вероятно ще стане ясно след произнасянето на Конституционния съд, който беше сезиран от опозицията за конкретни текстове от Бюджет 2026.