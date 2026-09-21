21.09.2026 | 20:14

Защо не си ми казала, че се кандидатираш?: Нешка Робева с остър отговор на слуховете за вицепрезидент

Легендарната треньорка по художествена гимнастика няма да се кандидатира за вицепрезидент

Легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева няма да се кандидатира за вицепрезидент. Това се разбира от нейна публикация във Фейсбук.

Ето написа Робева:

„Новина?!

/Без мярка и автоцензура/

Най-после и за мен новина, която не само ме изненада, но и поразсмя.

Когато дъщеря ми звънна по телефона с въпроса: „А бе, Робева, ти защо не си ми казала, че се кандидатираш за вице президент?“, занимавайки се с чистенето на костилките от сливите, механично отговорих – „Защото не съм“. Но когато тя настоя да прочета нещото си, което ми е изпратила във вайбър, го направих едва, когато сложих сливите във фурната. Интересно. Някакъв сайт – „Лупа“ съобщаваше „страхотната“ новина. Съобщението бе толкова тъпо, че предпочетох да си продължа занимавката със сушенето на сливи, ябълки, чери, разни билки и подправки, вместо да губя безценното си времето с каквато и да е реакция на подобна тъпотия…

Да, но на другият ден, реших да чуя Г. Любенов, въпреки че името на дамата между коментаторите, обикновено ме кара да затварям телевизора. Нищо ново – „две в едно“, срещу едно /за цвят/ с различно мнение. И все пак, не разбраха ли тези продуценти, шефове и редактори, че и „десет в едно“ лъжи да турят, не правят дори „малката“ правда. Отплеснах се, но когато слушайки и броейки крачките си, разсеяно отбелязвах фалшивите тонове на дежурните теле-балалайки, изведнъж чух познато име и си рекох –„май това съм аз?..“

Каква новина?! Не вярвах, че някой може да се върже, но когато подобна щуротия се пуска в ефира на БНТ, си заслужава човек да се позамисли. Позамислих се и реших, че е нужно да пиша, още повече, че приключих с консервите, плевенето, поливанията, лозето и другите милион задължения…

И така – за първи път ще напиша нещо по-дългичко. Четенето не е задължително. Особено за хора с по-слаби нерви и първични реакции

Петър Волгин и аз? Защо не?

След като няма изглед да ме поканят в някоя телевизия да се изкажа, ще трябва да го направя тук. А може би точно това искат? Защо да си слагат таралежка в гащите?

И Петър Волгин и аз сме предсказуеми.

Той – не се отрича от убежденията си, интересува се, чете и черпи информация от различни източници на няколко езика. Натрупал е достатъчно знания, умее да разсъждава и още по-добре да излага тезите си. Петър Волгин не е треперко. Не се присламчва… Както казват негови поддръжници „има определени атрибути“, за да се бори и отстоява мнението си, пренебрегвайки заплахите и гнусотията, която ежечасно се излива върху него.

Аз?! Аз съм известна с това, че когато имам какво да кажа – просто го казвам. Не, не вдигам гири, не организирам „флашмоб“, не късам артистично ризи, не си скубя косите, просто се опитвам да изхвърля насъбраната чернилка, казвайки това, което е очевидно за всички… „Комай ни лъжат тия синковци…“ казва Вапцаров… А аз не се съмнявам. Лъжат ни – лъжат! Тъпо, нагло ухилени, лъжат народа си ганьовските копе?даци, лъжат синковците, гаврейки се с младо и старо… И лъжат само в своята дребничка полза.

И сега идва ред да отговоря на въпросите, които биха ми задали в студиото, ако им бяха разрешили да ме поканят. Знаете, че не мога да лъжа.

Какво мисля за демокрацията? Не мисля. Отдавна разбрах, че няма такова животно. Отиде курбан в евроатлантическата кланица… И нашите всеяди хапнаха от рогцата и копитцата.

Но веднага ще задам контра въпрос на оплаквачите – пазители на курбана – демокрация. Какви искаме да бъдем? Чия демокрация да следваме?

Американската?! Английската? Хайде бе… Направете справка със статистиката – за масови убийства, училищните разстрели, прикриваните изнасилвания , за полицейския произвол, за грабежите, за детската престъпност, за забраняваните автори, за Гуантанамо и още и още и още…. И пак питайте изкуственякът, който ни пробутват, като заместител на обикновения човешки мисловен процес… Какъвто по всичко личи все повече и повече липсва.

Европейката демокрация? Тази на Урсулата и кукловодите над нея? Към коя демокрация трябва да се пришие България? Какво да защитаваме? Правото на всеки човек на достойно съществуване? Това хуморески ли се наричаха? На неговите деца – за равен старт?! Правото на суверинитет на всяка държава или правото на САНКЦИИ?!! Боже, Боже… Урсула щяла да ни удостои с величайшето си присъствие?! Ще се правим ли, че не разбираме за какво идва или Р. Радев ще намери сили да й каже, както Г.Димитров в Лайпциг? Ах – да… Лайпциг /не, не е за дрончето/ – какви мили спомени… Каква немска демокрация. Та ще й каже Р. Радев, че не целият ни народ сме диви и варвари – но има, има и такива…

Какво мисля за войната? По принцип или?. След всичко, което съм прочела, гледала и чула, от все още живите в по-млади години, участници в човешкото безумие наречено война /ВСВ/, вярвах, че съм родена под щастлива звезда. Вярвах, че човечеството ще запомни и никога няма да се подлъже, няма да разреши да бъде подведено, за да тръгне към поредното братоубийство. МИР! Мисля и се моля само за мир.

Какво мисля за войната в Украйна. Русия агресор ли е. Де юре –да. Де факто –не!!! Няма да се впускам в подробности, ако се интересувате – попитайте АI, който ще ви обясни какво казвам.

Чий е Крим? – Чиято е и Македония – незарастващата рана на България. Има ли право Н. Хришчов или който и да е друг овластен избранник на тълпата, да ПОДАРЯВА част от Русия на Украйна?Или Тръмп- Гренландия на САЩ? Или Газа? Не знаете тези факти или скришом подкрепяте отрепките на комунизма и демокрацията, каквито са безспорно гореспоменатите?

Подкрепям ли Русия – Да! От все сърце! И никога не съм го крила. И все повече!

Подкрепям ли Путин? – В това, което направи за да повдигне Русия от унизителното положение / до което я бе докарал Елцин, след предателството на Горбачов и незачитането на референдума за запазването на СССР/, да накара светът да си спомни и разбере, че една държава или федерация, чието население е 85% в Европа, чиито ресурси са основен източник за собственото им благополучие, трябва да бъде призната и признавана за равностоен партньор. С цялото уважение, което й се полага. Да, подкрепям го.

Подкрепям го и във военната операция, която трябваше да спре подготвената от колектива на Запада, провокация. Прочетете за Донбас, припомнете си изказването на Меркел. Вижте „Украйна -маските на революцията“ Там, макар и след средновековна цензура е казано достатъчно.

Подкрепям го в исканията за недопускане на НАТО на 5мин. от Москва, още повече че има такова споразумение.

Подкрепям го в искането за денацификацияна Украйна, което наскоро поискаха и полските им партньори. Което и ние сме длъжни да поискаме. Нацизмът съществува и все повече се възражда и издига на пиедестал в Украйна. И за съжаление не само там… Фашизмът е неговият по-мек вариант/за сведение/.

Подкрепям го и в това да бъде признато правото на рускоговорящите да изучават и упражнават езика си, да имат еднакви права с украинската част от населението. Както ние признаваме на турското население и искаме същото за македонците с българско самосъзнание…

Подкрепям го в забраната на джендър пропагандата. В борбата му срещу добре обучените в заличаването на националната идентичност НПО-та.

Не го подкрепях, когато стремейки се да бъде приет от запада, разреши навлизането на тежките корупционните практики в страната. Когато допусна появата на олигарсите, разграбването и изнасянето да руските богатства извън страната… Впрочем това са само откровения, които нямат пряко отношение към работата на Българския Президент или неговия заместник.

Дали можеше В. Путин да спре войната по-рано. Разбира се, ако бе последвал опита на САЩ в Ирак, Иран, Югославия, Газа, Ливан….. /все военни операции/. Не повече от едно килимче от бомби, когато бе пред Киев, вместо за сетен път да повярва в обещанията на „Колектива“, за мир и да се оттегли.. Впрочем Украйна отдавна изгуби войната. И продължава. И ще продължава да губи, докато Колективът /запад/, както и ние й помагаме. Грубо, цинично, без всякакъв срам и страх от Бога. Аз съм против това да „помагаме“ в завързването на черните забрадки на майки и вдовици…. От двете страни на фронтовата линия. И съм за това всеки, който смята, че Украйна се бие и за нас, да ни спаси от това унижение, да окомплектова с безценното си тяло оръжието, което уж не изпращаме и да защити вярата си – под лозунга „Тук не е Москва, хайде всички на фронта да подпомогнем и спасим Украйна, както тя ни спаси от турците?!“

Против съм и винаги ще бъда против включването ни в каквато и да е коалиция на желаещите, когато е свързана с война, употреба на оръжие или каквото и да е насилие. Тези същите от желаещите, не бяха ли между поканените при Джефри Епщайн?

Пиша за нормално мислещи хора.

Какво мисля за Евросъюза, еврото, еврофондовете, евроблагинките, за корупцията и т.н. евроизмишльотини.

Няма кой да се справи с корупцията докато тя е твърдо налагана и поддържана от ЕС.Няма нужда от никакви обяснения – очевАдно е! България ще запада и все повече ще потъва, унищожавайки себе си под натиска на умно-касивитета. Бедняци, наивници, продажници и по?ги, като нас нямат място в съюза на надменните ни ментори, които унищожават всички малки, превръщайки ги в евророби, които работейки, живеят на кредит, чиито деца биват унищожавани, следвайки привнесени полуобразователни системи… Чувствам, че изригвам, затова ще спра… Не, не можем току-така да се измъкнем от здравата прегръдка на европейския ни Биг Брадър. За обещания „Клуб на богатите“? Има богати – но не сме ние, въпреки хвалебствията на устатите ни новобогаташчета и парвенютата, наричани, кой знае по какви причини интелектуалци… ЗА Народния съд? Аз съм – за! За всички, които участваха в унищожаването на България – във всички области. Без смъртни присъди! До живот – да работят и живеят с минималната работна заплата и да остареят и доизживеят проклетия си живот с пенсиите на своите родители, баби и дядовци….

Е, така щях да отговарям и то на много повече въпроси, ако бях там? Там, където канят в повечето случаи политкоректните и паткоговорящи слуги. Но не на народа… И за клоуна става въпрос…

И още няколко думи за Нешка Робева?! Когато бях на 33г за първи път бе поискано уволнението ми, като ми бе лепнат етикета – „Конфликтна личност“ От тогава е все по следите ми. И все пак в последните години разбрах, че съм станала консенсусна. Приятелите казват, че ако искате да ме намерите на вилата, вижте къде са се събрали кучетата и котките в мирно съжителство. Между тях, под мое ръководство, има пълен консенсус, освен за езика. И за още един консенсус, който постигнах между мразещите ме /не разбирам защо/ и обичащите ме – и това не разбирам съвсем. Та едните казват „Пий си хапчетата и си гледай градинката!!!“ Другите – Изпихте ли си лекарствата? Поляхте ли градинката?“ Това е той консенсусът…

Не, няма да се кандидатирам, за да не разделя отново нацията. Те тъкмо се понагодиха, понаместиха се, така че да няма значение, кого ще хванеш и кого ще удариш, и да няма никакво значение за кого или изобщо ще гласуваш…

Не са ме канили „Възраждане“ Предлагаха да издигнат кандидатурата ми от различни места и хора – отказах. Ако „Възраждане“ издигнат кандидатурата на Петър Волгин, надявам се да му предложат по-млад заместник, който няма де се здрависва с нищото, няма да придремва по разни срещи, няма да се прави на шут, кълчейки се и подскачайки между тактовете. За сега съм на фазата – насред коридора спирам и се концентрирам – „За къде бях тръгнала?“. Успокоителното е, че се сещам. За някъде и нещо, което не е Президенството.

Дълго стана. Ако сте го прочели – завиждам на търпението ви…“