04.09.2026 | 17:58

Мъжът на Гергана Петрова от Струмяни убит от свой гей любовник

На 2 юни 2013 г. Владислав Дочев е прострелян и намушкан многократно, от главата му стърчи нож

Гергана Петрова, чието задържане с белезници при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни предизвика политически скандал, крие в миналото си жестока трагедия – убийството на мъжа си, строителния предприемач Владислав Дочев.

Противно на версията на МВР шефа, че Гергана е била основната заподозряна по случая, бърза справка показа, че до 2015 г. полицията е работила по потресаваща история. Ченгетата са разследвли много по-пикантен вариант на трагедията – Владо е бил ликвидиран от свой хомосексуален любовник, с когото се е срещал зад гърба на Гергана.

Дочев е открит мъртъв в семейното им жилище с Петрова в София на 2 юни 2013 г. Той е прострелян в сърцето, а след смъртта му са нанесени 14 удара с руски военен нож, останал забит в лицето му. Въпреки привидно претърсения апартамент от дома не липсва нищо и по входната врата няма следи от взлом.

Гергана е разпитана по случая, както и редица близки и роднини. Проведени са редица действия по разследването. Образувано е досъдебно производство по чл. 116 от НК. Пред разследващите Петрова твърдяла, че двамата са много щастливи – след много разпити обаче става ясно, че е имала извънбрачни отношения. Владимир също й е кръшкал.

Показната жестокост на убийството и обезобразяването на тялото според криминалистите са типични белези на престъпление от страст. Хомосексуалните килъри често оставят след себе си точно такива кошмарни гледки. Точно по тази линия е заподозрян избягалият по-късно в Турция младеж Антонио Беловски – не като гадже на Гергана, а като жиголо, обслужващо мъжа й.

Петрова нито потвърждава, нито отрича еднополовите наклонности на половинката си. До днес тя не говори по темата именно защото е отлично наясно, че благоверният й с години й е изневерявал с представители на собствения си пол.

Ужасяващата касапница се разиграва на 2 юни 2013 г. Малко след 19 часа на тел. 112 изпаднала в истерия жена съобщава, че мъжът й лежи по гръб на пода в една от спалните в семейното жилище на ул. „Никола Мирчев“ в столичния кв. „Изгрев“. Прострелян и намушкан многократно, от главата му стърчи нож. Всичко е в кръв.

Пристигналите на място ченгета моментално блокират района, а съдебни лекари започват оглед на трупа. Жертвата е 45-годишният бизнесмен Владислав Дочев. Приживе той се занимава със строителство, а богатството му е оценявано на милиони евро.

Детайлите около смъртта на Дочев са изключително зловещи. Според криминалисти той и убиецът му са се познавали отпреди това. Срещата им е малко след полунощ. Между двамата избухва скандал. Следват пет изстрела с пистолет. Един от тях пронизва Дочев в сърцето и той издъхва моментално. Смъртта му очевидно не е достатъчна за килъра. Убиецът вади руски военен нож и започва да ръга в гърдите, шията и лицето своя познат. Като своеобразен завършек на касапницата полуделият убиец забива ножа си в черепа на бизнесмена. Острието е намерено да стърчи в лявата му скула, на 3 см от носа. Според съдебните медици ударите с нож са нанесени, след като Дочев вече е мъртъв. Целта им е не да го убият, а демонстрират гнева на касапина. Действия, които издават емоционален гняв и страст, а не хладнокръвен убиец.

При обиска в жилището ченгетата откриват белезници с розови пухчета и други подобни сексаксесоари. Това им дава основание да заподозрат гей сюжет наред с обичайните неуредени финансови взаимоотношения и конфликт с конкуренти. Подозренията се засилват и от разпити на близките на загиналия. Оказва се, че той и съпругата му спят от години в отделни стаи. Съседи от своя страна споделят, че са засичали убития с непознати млади момчета.

При разпита съпругата на Дочев – Гергана, разказва, че връзката им е идеална. Двамата се чувстват изключително влюбени, макар и да спели в различни стаи. Общата им страст са пътешествията из екзотични дестинации. Тя отхвърля възможността Владислав да е имал странична връзка.

Затова ченгетата първоначално проверяват версиите, свързани с бизнеса на убития. Опитите да открият конфликт с партньори или конкуренти удрят на камък. Няма и данни Дочев да е дължал големи суми пари.

Проверено е обстойно и алибито на съпругата му. Пред полицаите разказва, че в деня на убийството станала около 7 ч. За да не събуди съпруга си, излязла да пие кафе на близка бензиностанция. Целият й ден е зает с различни ангажименти. Прибира се в късния след обед и заварва входната врата отключена, а вратата на спалнята – полуотворена. В стаята било полутъмно, защото щорите били спуснати. Тогава светнала лампата и видяла мъртвия мъж.

Опитите на криминалистите да докажат нейно участие в убийството удрят на камък.

Покрай разпитите на роднини и близки на убития бизнесмен изскача и нова следа. Оказва се, че отношенията на Дочев и съпругата му съвсем не са безоблачни. Самата тя признава, че двамата се разделят през 2010 г. за кратко след като съпругът и я обвинява в изневяра, но после изяснили проблема. Разследващите разбират, че през 2010 г. Владислав наема частен детектив, препоръчан от приятеля му – бизнесмена Георги Георгиев – Жоро Френски, който да следи Гергана дали има любовник. Детективът му показва уличаващи снимки.

Разследването показва, че Гергана и приятелят й продължават връзката си и след като жената се връща при съпруга си. Двамата ежедневно си комуникират със специално купени симкарти на чужди имена.

След продължило месеци разследване е установена и самоличността на приятеля й Антонио Беловски.Влад Прокуратурата иска разрешение за претърсване на жилището му. Беловски е млад мъж, който говори 5 езика – английски, немски, испански, руски и арабски. Обича да пътува по екзотични дестинации. Известно време живее в Барселона, пътувал е и до Бразилия. Разследващите научават, че Антонио е ходил да стреля на стрелбища през май, но под друго име – Антон Христов.

Следва опит за арест на Антонио. Оказва се, че ден след убийството на бизнесмена той е напуснал страната. Беловски е обявен за международно издирване. През септември от Интерпол засичат следите му и информират нашите власти, че е кацнал в Хърватия. Там Антонио Беловски мистериозно изчезва до 3 юли 2014 г., когато е получена информация, че вече е в София и полицаи от сектор „Издирване“ на СДВР го задържат. Същия ден е арестувана и Гергана, която остава зад решетките 24 часа. Беловски е обвинен в убийство и е задържан за 72 ч. След изтичане на срока прокуратурата го пуска, без да иска арест или повдига обвинение. Година по-късно разследването е прекратено заради липса на заподозрян.