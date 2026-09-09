09.09.2026 | 11:53

БНТ изгони известния водещ Георги Ангелов

Във Фейсбук веднага се появи меме как предаването се прекръства на История.ru с водещ, който прилича на вицепремиера Иво Христов

„Прогресивно ми е. Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир. Няма да водя повече „История.БГ“, както не мога да бъда и редактор на предаването. Ще споделя тук какви са аргументите, когато ги получа в писмен вид, иначе ще е просто спекулация. Същевременно най-сетне официално ми бе казано, че е свалено и другото предаване, което водих по БНТ2, „До Европа и напред“. Признавам, това е наистина ефективен начин да бъда накаран да млъкна. Впрочем, въпреки всичките си усилия, дори Кошлуков не успя да го стори през изминалите години. За мен бе върховна отговорност да работя с всички вас в името на истината“, написа в профила си във „Фейсбук“ Георги Ангелов.

Във Фейсбук веднага се появи меме как предаването се прекръства на История.ru с водещ, който прилича на вицепремиера Иво Христов.

Историкът професор Стефан Дечев съобщи във „Фейсбук“, че „за 28 септември, понеделник, се предвиждаше предаване „История.BG“ (и с мое участие СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ ГОДИНИ), което да бъде на тема „Пактът Рибентроп-Молотов, Европа и България“, в който да се проследи, кои са и кои НЕ са АНТИФАШИСТИТЕ и АНТИНАЦИСТИТЕ, между 23 август 1939 г. и 22 юни 1941 г.“

В БНТ са започнали промени, които се оправдават пред екипа с нова програмна схема. Тя засяга основно предавания, от които можеше да се разбере нещо различно от налагания наратив да не се говори нищо против Русия. Неофициални източници съобщиха, че е свалено и всекидневното предаване за международна политика „Светът и ние“ с водещи Евгения Атанасова и Йоана Левиева-Сойър.