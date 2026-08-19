19.08.2026 | 10:12

Тръмп санкционира шефката на Международния наказателен съд

Този ход е поредната ескалация в кампанията на САЩ срещу базираната в Хага институция

Томоко Акане

САЩ са наложили санкции на японския съдия Томоко Акане, която е председател на Международния наказателен съд, показват данни на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Този ход е поредната ескалация в кампанията на администрацията на Тръмп срещу базирания в Хага съд, създаден през 2002 г. от международната общност за преследване на военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството. САЩ не са член на съда.

Миналата година Вашингтон наложи санкции на няколко служители на МНС, включително прокурори и съдии, позовавайки се на заповедите на съдебния орган за ареста на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившият израелски министър на отбраната Йоав Галант, и предишно разследване на американски войски в Афганистан.

Санкциите замразяват всички американски активи, които лицата може да притежават, и по същество ги блокират от достъп до финансовата система на САЩ, с която почти всички международно опериращи банки имат близки връзки.

През юни трима съдии от МНС заведоха дело срещу Тръмп и администрацията му за санкциите, твърдейки, че са незаконни.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио миналия месец заяви, че администрацията ще засили усилията срещу МНС, включително с дипломатическа кампания, насочена към убеждаване на други държави да напуснат институцията.

Рубио заяви, че съдът представлява заплаха за американските военнослужещи и други служители, изпълняващи строгата имиграционна политика на Тръмп или участващи в удари срещу плавателни съдове, за които се предполага, че превозват наркотици, докато според Тръмп кампанията е насочена към защита на Нетаняху и други лица от наказателно преследване, а не към самия него.

САЩ никога не са били член на съда. МНС установява юрисдикция само ако държава-членка не е в състояние или не желае сама да преследва жестокостите.

Въпреки това, уставът на МНС също така дава на съда правомощието да преследва извършители на престъпления, извършени на територията на държави-членки от граждани на държави, които не са негови членки.