17.08.2026 | 16:41

Тинейджърите убийци от Пловдив са на път да станат жертви и да ги обявят за герои

Смутил ли ги е арестът и изправяне пред съд? По лицата им личи известно смущение, но това са по-скоро лица на хора с вече устойчив светоглед и разбирания

Жестокото убийство в Пловдив има и свои защитници. Не само сред неонацистки групи и симпатизантите им. За съжаление много тинейджъри не разбират тежестта на случилото се и съчувстват на връстниците си. „Ама нали е бил педофил“, чуват се реплики сред тях.

Не, не е бил педофил, медии и институции не разясняват достатъчно какъв е случаят и какво обхваща квалификацията педофил. Нито пък убийството на педофил, дори да има такъв в случая, е някакво оправдано наказание.

Тепърва предстои съдебен процес и отсега се вижда какво ще стане с обвинението. Следователи и прокурори може да се постараят, но адвокатите ще бранят всеки за себе си своя клиент и вината ще се стовари върху един или двама. В зависимост от това при разпитите кой кого ще натопи. Някой може да получи условна присъда, ако сътрудничи. За някои няма да има достатъчно доказателства – този само ритнал веднъж-два пъти, онзи само гледал, ще търсят кой е нанесъл смъртоносен удар. От предумишлено убийство ще стане непредумишлено – те го примамили в капан само да го набият и сплашат, да се снимат с него, ама се увлекли.

Най-вероятно от 10 участници (а вероятно са били и повече)

половината ще се измъкнат с условни присъди,

един-двама с най-тежките, а останалите с по-леки наказания.

В случая в Стара Загора, онзи, който наряза садистично краката на приятелката си, доказва в съда, че не бил той, а неизвестен извършител с маска. Думите на жертвата, че това е бил приятелят й са недостатъчни. Засега само той осъди съда за бавно правосъдие. Ще чакаме с няколко години протакане и присъда за групата в Пловдив.

Да не предричаме какво ще стане с тях в съда, но каквото и да стане, освен пред закона, тинейджърите убили човек се изправят и пред присъдата на обществото. Това са гласовете в медиите. Това е оценката за извършителите, филтрирана от медиите. Тя е важна като превантивна мярка, да разберат връстниците им (и техните родители), че това е жестокост и садизъм, които не могат да се подминат с леки наказания. Затова покриването на подробностите за убийството, да не прекаляваме и т. н., в случая са вредни за обществото.

Вече се чуха освен възмутени гласове и призиви да не стигматизираме тинейджърите. Да не се превръща в линч. Да не вдигаме толкова шум. Те извършиха физически линч на човек, а медиите имат ограничено право на морално осъждане над тях. Според етичните правила не можем да показваме снимки на лицата им, защото са непълнолетни.

Какво говорят тези лица?

Виждат се в съда, поне тези петима, които останаха в ареста. Наричат ги деца. В социалните мрежи разпространиха снимките им, някои медии ги препечатаха. Вижда се по лицата им, че за може би пръв път те са излезли от своя балон и се сблъскват със закона и държавата. В съда не са мачовци и кучки. Не са група горди неонацита, от които се страхуват.

Петимата тинейджъри, оставени в ареста, снимани в съда. Снимките се разпространяват в социалните мрежи. Етичните норми в медиите не позволяват да се показват лица на непълнолетни обвиняеми, но някои нарушиха правилата.

Смутил ли ги е арестът и изправяне пред съд? По лицата им личи известно смущение, но това са по-скоро лица на хора с вече устойчив светоглед и разбирания. Не се усеща разкаяние, по-скоро притворство в очакване да им се размине като непълнолетни. Това не са деца.

Леки присъди за тези петимата ще е като поощрение пак да извършат нещо подобно. Тежки присъди ще ги приравнят със закоравели престъпници, но и ще им даде време да размислят какво да изберат за остатъка от живота си като излязат на свобода. Каквото и да е, те сами са си сложиха стигмата „убийци“ и дори да ги оправдаят, хората ще странят от тях.

Някои от гласовете, призоваващи да не се шуми толкова за това убийство, даваха за пример как години наред от 60-те години насам жертвите по пътищата били много повече от сега, а нямало такъв шум в медиите. За да са по-малко жертвите на пътя днес една от причината е, че медиите ги показват и им обръщат повече внимание. Шофьорите стават по предпазливи. А не като при социализма – да не показваме катастрофи да плашим хората. Да не показваме жестокости за убийства да не плашим хората… Това само може да поощри убийствата в държава, в която има поговорка „Ще те убия и ще те излежа“.

Чиста случайност е, че подобни неонацита в Банско не пребиха до смърт човек. За случаят там дори премиерът хвърли вината върху чужденците гости на града.

Иван Бакалов, e-vestnik