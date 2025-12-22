22.12.2025 | 10:08

Цънцарова проговори: Срещу името ми трябва да добавим “свалена от ефир“

Телевизионната водеща Мария Цънцарова потвърди с публикация във фейсбук, че е свалена изненадващо от ефир в петък:

„Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: „Ще се видим в понеделник“. Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: „Мария е свалена от сутрешния блок“.

Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа – всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим „свалена от ефир“.

Това е първият коментар на Цънцарова след новината от петък, че повече няма да води сутрешния блок на bTV. Тази сутрин водещ бе Росен Цветков. Той ще се редува с Гергана Венкова до 4 януари. Не е ясно кой ще води след това.