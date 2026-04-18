18.04.2026 | 15:24

ЦИК спешно печата 300 000 нови бюлетини

Масово напускат членове на СИК, което не е "добра практика"

300 хиляди бюлетини за Добрич и Шумен се печатат и транспортират в деня за размисъл. Причината е, че има разминаване в номерацията на някои от вече изготвените кочани и петна от мастило по тях.

Грешките са направени в плевенска печатница. „Очакваме становище на БНБ на какво се дължи този проблем. Такъв отдавна не е имало. Тази печатница не за първи път печата, затова е изненадващо защо са се получили тези неща. Важното е, че сме взели своевременно мерки да се отпечатат изцяло нови бюлетини, изцяло нов печат в печатница на БНБ. Важното е изборите да бъдат произведени както трябва, пък ще изясняваме после“, заяви говорителят и зам.-председател на ЦИК Росица Матева.

Друг проблем са смяна на членове на секционни комисии (СИК) – в Благоевград, Хасково. Засега са малко, заменят се без затруднения от резервни. „Не е добра практика, защото тези членове на СИК са обучени. Не зная защо се случва, прави се от парламентарно представените партии. След като е спазен законът, няма как да противодействаме. Молим да се преустановят смените на членове на СИК“, каза още Матева.

Близо 200 са сменените членове на секционните комисии в област Велико Търново преди вота утре, предаде БНТ. Сред тях има председатели и членове на ръководните състави.

Промените обаче са 1/3, сравнено с последните предсрочни парламентарни избори, когато 600 членове на секционни комисии в областта бяха сменени. Тази сутрин в Община Велико Търново е започнало раздаването на изборните материали по график. Утре там ще се гласува в 419 секции, като в 306 от тях ще има по една машина.

Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград са общините, от където има най-много смени на членове на секционни комисии. Само за последните три дни заявленията за отказ от участие в изборния процес утре в Югозапада са над 300, като голяма част от тях вече са заменени с други. По-голямата част от тях обаче не са обучени от Районната избирателна комисия, заради което се очакват и затруднения.

Мартин Бусаров – председател на РИК – Благоевград, коментира пред БНТ:

„Проблем е, защото новите членове не са обучени ние проведохме обучението в дните 7, 8 и 9 април, т.е. ние сме поставени пред въпроса как новите членове ще произведат изборния ден, ще успеят ли да бъдат от полза на избирателите, но се надявам, тъй като това лежи изцяло на съвестта партиите – те да са подали членове, които все пак са минали някакви вътрешнопартийни обучения. Няма да одобряваме повече заявления за напускане, тъй като това означава, че утре ще се яви съвсем различен човек от този, който е получил книжата и материалите ще се яви в секцията.“

И на Районната избирателна комисия в Бургас постоянно ѝ се налага да актуализира списъците, тъй като членовете ежедневно подават оставки. Освобождават се стари и се назначават нови ръководства и членове на СИК-овете.

БНТ цитира Пламена Апостолова, член на РИК-Бургас:

“Няма изискване да ни посочват конкретна причина. В Изборния кодекс е записано, че всеки един може да подаде оставка. Секционните избирателни комисии се състоят от 9 души, което до някаква степен ни дава спокойствие, че дори да има един-двама отпаднали, ще бъде налице кворум така, че секционните избирателни комисии да работят нормално.”