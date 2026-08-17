17.08.2026 | 21:02

Ту-тууууу! Борисов: Разбраха, че Николов ще ги бие на изборите, и му дадоха Евровизия (видео)

Николов направи много, но това е главната причина да му я дадат, заяви вождът на ГЕРБ

Вождът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е обмислял кмета на Бургас Димитър Николов за кандидат за президент и за да го „извадят от надпреварата“ е бил избран Бургас за домакин на Евровизия. Това обясни самият Борисов във Варна на 17 август, след като в четвъртък, когато беше обявен изборът на Бургас за домакин – Борисов не спомена за подобна конспирация.

“ Нека не превръщаме „Евровизия“ в поредния повод за разделение“,коментира тогава Борисов, след като представители на ГЕРБ яростно нападаха кмета на София за това, че столицата няма да бъде домакин на песенния конкурс. .

Сега Борисов обяви, че ГЕРБ е поръчала социологическо проучване за евентуална президентска двойка с Николов, което е показало „отлични резултати“

„Имах глупостта да споделя, че обмислям подобна президентска двойка. Тя даде отлични резултати в една социология, която поръчахме, но в следващия момент се случи това (обявиха решението Бургас да бъде домакин на „Евровизия“, бел.ред. )“, каза Борисов.

Той коментира и че това е причинаат Илияна Йотова да е сред първите, които са поздравили града.

„Да, той направи много, но това е главната причина. Николов се яви с екип, знае как се правят такива важни събития, може. Спокоен съм за „Евровизия“, но като организирахме детската „Евровизия“, беше в София, но сега заради потенциалния победител го взеха там. Затова и Илияна Йотова първа го поздрави, че Бургас спечели домакинството на „Евровизия“, каза лидерът на ГЕРБ.

Самият Димитър Николов по-рано отхвърли версиите, че може да се включи в президентските избори на 25 октомври.

Кметът обясни решението си с ангажиментите около подготовката на Бургас за домакинството на „Евровизия“ през 2027 г.

„За себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам. Мисля, че с това изчерпвам въпроса“, каза той на пресконференция с генералния директор на БНТ Милена Милотинова.

Николов допълни, че дотогава ще се концентрира върху изпълнението на изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и БНТ за конкурса.

„Темата политика въобще не ме вълнува“, каза той.

Димитър Николов е кмет на Бургас от ГЕРБ от 2007 г., а името му беше споменавано неофициално като възможна кандидатура на партията за президент. След отказа му ГЕРБ все още няма обявен кандидат за изборите през октомври.

Дотук единственият официално потвърден кандидат от водещите политически сили е Илияна Йотова, която довършва мандата на Румен Радев и получи подкрепата на „Прогресивна България“.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров се очаква да бъде кандидатът на ПП и ДБ, но почти два месеца преди изборите номинацията му все още не е обявена официално.

Преди дни стана ясно и че бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов ще се включи в президентската кампания като кандидат.